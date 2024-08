Provocaciones y peleas entre diputados del PRO y Unión por la Patria durante debate por reforma laboral

Desde UP y la izquierda, critican las iniciativas puestas en consideración porque sostienen que la intención real es atacar a los sindicatos y los derechos laborales. En respuesta, Fernando Iglesias (PRO) optó por lanzar acusaciones de enriquecimiento ilícito y colaboración con la última dictadura (1976-1983) contra los dirigentes gremiales, algunos legisladores de UP presentes en la Comisión.

“En las plantas de Ford y Mercedes Benz había centros de detención y tortura y los que entregaban las listas, según todos los compañeros de izquierda, que habían sido diezmados, eran de SMATA”, lanzó Iglesias. El ataque no terminó ahí: "Por favor, no pueden explicar su patrimonio. Y es una vergüenza que vengan acá a defenderlo diciendo que quienes queremos transparencia estamos en contra de los sindicatos".

Todas estas provocaciones cayeron pésimo en UP, en particular a Mario Manrique. "Iglesias, te voy a mirar a vos. La impunidad que vos creés que tenés no es tanta como creés. Esto no es una amenaza. Es un hecho (mientras el diputado del PRO hablaba a los gritos). Maricón. Como dijo alguien, es muy difícil ver a un bruto hacerse inteligente. Yo no puedo permitir que semejante persona involucre a mi organización sindical en hechos tan aberrantes", respondió Manrique.

Después fue el turno de la diputada de UP, Julia Strada, que salió a criticar la postura de transparencia de los impulsores de las leyes de Democratización laboral. "Nos encargamos en distintas intervenciones de demostrar que efectivamente hay auditorías varias de parte de los distintos organismos del Estado Nacional, que hay dirigentes sindicales que no tienen ningún problema en prestarse a esas auditorías, pero no estamos discutiendo eso. Seamos honestos intelectualmente: nadie vino a discutir eso. Están encontrándole la vuelta para ver cómo destruyen la estructura sindical”, acusó Strada.

El diputado de UP, Mario Manrique.

Después agregó: “tener un energúmeno acá sentado que incita a la violencia les resta a todos (al resto de los diputados del PRO, UCR y la Coalición Cívica). No podemos discutir de esta manera. Es un violento que cada vez que puede interviene con violencia y con mucha misoginia”.

Todo terminó en un escandalo. Iglesias se puso a gritarle a sus pares de UP. Manrique se levantó, enojado, caminó hasta el diputado del PRO y le habló al oído. Iglesias, subiendo la voz, denunció: "¿Me vas a arrancar la cabeza? Decilo fuerte. Caradura. Sinvergüenza”.

Ya descontrolada la reunión, el presidente de la Comisión, Martín Tetaz, tuvo que dar por terminado el plenario.