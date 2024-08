UP se retiró de reunión en Diputados por reforma laboral: "No nos vamos a prestar a ningún circo"

La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados comenzó a discutir 28 proyectos de ley que buscan regular las Asociaciones Sindicales y los Convenios Colectivos de Trabajo. Diputados de UP consideraron una "falta de respeto" el tratamiento de estos proyectos ante el aumento de la desocupación.

El debate por nuevas reformas laborales abierto este martes en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados terminó mal. Legisladores de Unión por la Patria (UP) y la Izquierda se retiraron antes de la reunión luego de considerar una "falta de respeto" que, ante el aumento del desempleo, solo se discutan proyectos -impulsados principalmente por la UCR y el PRO-, que buscan limitar a los dirigentes sindicales. La discusión seguirá el martes que viene.

“Nos fuimos porque consideramos una falta de respeto tener un país donde más de 600.000 trabajadores" quedaron sin empleo "y el único interés que tienen es discutir sobre la ley de asociaciones profesionales ", explicó a Ámbito el diputado de UP y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo .

Desde UP brindaron otra versión. Dicen que tanto su bloque como la Izquierda presentó proyectos de ley que establecen la emergencia ocupacional y suspensión de despidos ante el aumento de la desocupación, pero sólo uno de los 28 que se pusieron en discusión son de UP. La inmensa mayoría son iniciativas del PRO, la UCR, algunos de la Coalición Cívica y de Hacemos Innovación Federal, que proponen modificaciones en las leyes 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo y 23.551 de Asociaciones Sindicales.

"Por eso, para nosotros, es una reunión que prácticamente no tiene sentido hoy, y no nos vamos a prestar a ningún circo", dijo en la Comisión el diputado de UP y líder de la CTA, Hugo Yasky.

Las discusiones que frustraron la reunión de Comisión

La primera en exponer fue la diputada radical Roxana Reyes, una de las defensoras de la "ficha limpia" que impide a las personas condenadas por algún delito ocupar cargos directivos en sindicatos. Ella explicó que la iniciativa de la UCR "da respuesta a miles de trabajadores que requieren que el rol de las asociaciones sindicales sigan su cauce, que es la defensa genuina de los derechos de los trabajadores. Hoy la sociedad duda de la dirigencia sindical", afirmó.

En la misma línea, estuvo la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade. En su discurso reclamó la transparencia en el manejo de los fondos de los sindicatos y en la situación patrimonial de los gremialistas. Tanto sus palabras como las de Reyes causaron mucho malestar entre los diputados de extracción sindical de UP. Más aún luego de que ambas se marcharan poco después de hablar.

Quien cruzó a Reyes y a Frade fue Palazzo. "Tenemos la diputada que vino, tiró 25 mil cosas al aire y se fue. Y así parece ser que vamos a seguir", criticó el diputado sindical y luego respondió a las acusaciones de poca transparencia de los dirigentes sindicales. "Yo quería preguntar a la diputada si tiene conocimiento de la resolución de la UIF (Unidad de Información Financiera) donde dice que los dirigentes que tenemos responsabilidad en las organizaciones sindicales, estamos comprendidos a presentar nuestras declaraciones juradas y hacer seguimiento precisamente de eso", se defendió Palazzo.

Finalmente, los seis diputados y diputadas de UP de extracción sindical, entre los que estaban la judicial Vanesa Siley y Mario Manrique de Smata, se retiraron de la reunión molestos por la manera en la que fue organizada la agenda de la Comisión. La reunión seguirá el martes próximo a las 11.