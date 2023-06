Qué dijo Milei sobre la incorporación de Espert a JxC

"Es una decisión que yo no tomaría. Juntos por el Cambio es un rejunte de personas y lo único que les importa es llegar el poder para tener cargos y no transformar a la Argentina. El PRO está condenado al fracaso. Nunca sería parte de algo que va a fracasar", dijo Milei esta mañana en declaraciones a radio Continental.

En ese marco, dijo no compartir la decisión de Espert de incorporarse a la coalición opositora y recordó: "Ya hemos visto cómo utilizan a los liberales de cortina para agredir a otros liberales y los terminan usando para relegarlos de cualquier puesto. Ya se fagocitaron a otros".

larreta espert.jfif Larreta saluda a Espert por su incorporación a Juntos por el Cambio.

El desembarco de José Luis Espert a JxC, anunciado ya hace varias semanas, es uno de los factores de tensión entre el sector de Larreta y el de Patricia Bullrich en el marco de la polémica por la ampliación del espacio.

Por su parte, Milei dijo hoy que Espert "ha sido un factor determinante en la elección de mi estilo y en mi forma de encarar el análisis económico con crudeza" y aseveró: "Le he tenido mucho afecto y admiración, prefiero dejar de lado su versión política porque él decide estar con la casta"

"He visto confirmar lo que siempre dije, estos dos frentes JxC y FDT están destinados al fracaso, no están discutiendo cómo solucionar los problemas argentinos, no les importa lo más mínimo, se están matando por cargos. La política está totalmente disociada de la realidad, lo único que les importa es la de ellos, solo les importa la codicia, el poder y la lujuria", consideró el postulante liberal.