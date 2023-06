JxC: Bullrich avaló la llegada de Espert, pero reiteró su rechazo a Schiaretti

Bullrich aprovechó el saludo de bienvenida para rechazar, nuevamente, la adhesión de Schiaretti de cara al cierre de listas y en medio de una interna cada vez más hostil: " Esta decisión no cambia la defensa de Córdoba y contra el intento de traer a aquellos que votaron junto al kirchnerismo ".

El PRO, principal partido de la coalición opositora, deberá definir su postura en relación al gobernador cordobés a través de una votación por mayoría. La mesa política del partido es integrada por Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, el expresidente Mauricio Macri, los diputados María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Diego Santilli, el propio Angelini y el exsecretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.

Macri, Bullrich, Larreta y los cruces por Schiaretti

El ala dura del PRO, integrada principalmente por Macri, Bullrich y Angelini, manifestaron su público rechazo a la incorporación del gobernador de Córdoba, mientras que la iniciativa fue impulsada inicialmente por Rodríguez Larreta: “Para ganarle al kirchnerismo, tenemos que gobernar. Y para gobernar, es necesario también ampliarnos. Es mucho más importante el futuro del país que el ruido que me pueda genera uno y otro político”.

En la misma línea que Bullrich, el expresidente aseguró que el jefe de gobierno porteño puso en duda la continuidad de la alianza y lo acusó de "improvisación". “No se puede poner en riesgo la coalición de esta manera a ocho días del cierre de alianzas. Había tiempo para hacerlo, pero la improvisación nunca es una buena forma de manejarse”, afirmó Macri.

Larreta, por su parte, tomó la lanza y respondió a las críticas: “Jamás me van a escuchar criticar a alguien de Juntos por el Cambio, aunque a mí sí me lo hagan; no es ojo por ojo”.