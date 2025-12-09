Reforma laboral: Patricia Bullrich adelantó el alcance del proyecto que el oficialismo quiere apurar en el Congreso

La senadora se refirió a la iniciativa que el Gobierno busca aprobar en extraordinarias. Este martes se presenta el documento final, trabajado con gremios y empresarios.

El oficialismo empezó a mover las piezas para instalar en la agenda parlamentaria su proyecto de reforma laboral y fue Patricia Bullrich quien salió a detallar los lineamientos centrales. La senadora, convertida en una de las voceras políticas del Gobierno, presentó el borrador como una iniciativa “moderada” que busca aceitarlas relaciones laborales y ofrecer certidumbre a empresarios y trabajadores. El anticipo se produce a pocas horas del inicio de las sesiones extraordinarias, donde el Ejecutivo intentará acelerar este debate junto con el Presupuesto 2026 y otras reformas estructurales.

Según explicó Bullrich, el texto propone habilitar nuevas modalidades de contratación, incluidas variantes más flexibles y acuerdos a tiempo parcial. También abre la puerta a que las remuneraciones puedan fijarse no solo en pesos sino en moneda extranjera o incluso mediante prestaciones en especie, siempre dentro de marcos pactados.

En paralelo, impulsa la figura de un banco de horas para reorganizar la jornada laboral según necesidades de producción, y contempla que los sectores puedan negociar un fondo de cese laboral que funcione como alternativa a la indemnización tradicional, aunque solo si lo acuerdan en convenio colectivo. Otro eje del borrador es una moratoria para que empleadores regularicen personal informal, un punto que el Gobierno considera “clave” para achicar la economía en negro.

La estrategia oficial apunta a enviar el proyecto primero al Senado. Bullrich aseguró que ya hay conversaciones con bloques aliados como PRO, parte de la UCR y legisladores peronistas no kirchneristas, con la idea de construir una mayoría que permita avanzar sin depender del kirchnerismo. Según su proyección, si ese acuerdo político prospera, la reforma podría alcanzar media sanción en un plazo de un año, aunque en los pasillos legislativos admiten que el escenario es más incierto de lo que el entusiasmo oficial deja ver.

Aunque el Gobierno insiste en que la reforma no afecta derechos laborales básicos y que su objetivo es generar empleo formal, las definiciones adelantadas dejaron planteadas varias incógnitas. Entre ellas, el impacto real que tendrán los contratos más flexibles en sectores vulnerables, el modo en que se controlarán las nuevas formas de remuneración y el riesgo de que la sustitución de la indemnización clásica derive en esquemas menos protectores. Con una economía inestable y un mercado laboral fragmentado, las consecuencias dependerán menos de los slogans y más de cómo se reglamenten y apliquen estos cambios. Ese tramo, el de la implementación, será el que finalmente determine si la reforma logra modernizar el sistema o si suma tensiones a un campo donde cada detalle define ganadores y perdedores.

El Consejo de Mayo se reúne hoy por última vez y prepara el envío del informe final al Congreso

El Consejo de Mayo volverá a reunirse este martes a las 13.30 en Casa Rosada para ajustar los detalles del informe final que enviará al Congreso, según confirmó el Gobierno a Ámbito. El Ejecutivo mantiene bajo reserva el formato del paquete de proyectos aún en definición y convoca a los seis representantes a la sexta y última edición del órgano consultivo.

Consejo de Mayo El Consejo de Mayo, integrado por Gerardo Martinez, Carolina Losada, Manuel Adorni, Alfredo Cornejo, María Cecilia Dominguez Diacoluca, Federico Sturzenegger, Martín Rappalini y Cristian Ritondo.

Pese a las rispideces de la última reunión, tras el rechazo del dirigente sindical Gerardo Martínez a la esencia de la reforma laboral, el Gobierno de Javier Milei envió a los representantes un borrador para su revisión técnica. La idea de la administración libertaria sería dejar plasmada la falta de consensos y las posturas sectoriales en el documento, cuyos detalles finales se discutirán este martes en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior.

Así, el jefe de Gabinete Manuel Adorni planea recibir al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; a la senadora Carolina Losada; al diputado Cristian Ritondo; al dirigente de la CGT Gerardo Martínez y al presidente de la UIA Martín Rappallini, quienes integran el órgano en representación de sus respectivos sectores.