Manuel Adorni recibió al embajador de EEUU en Casa Rosada + Seguir en









El encuentro se produjo en Casa Rosada. "Muy buena sintonía", calificaron en Gobierno a Ámbito sobre el encuentro.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió en Casa Rosada al embajador de Esrados Unidos en Aargentina, Peter Lamelas. Presidencia

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió a Peter Lamelas, embajador de EEUU, quien llegó al país por un pedido expreso del presidente Donald Trump. En esta nueva reunión con el funcionario estadounidense, se remarcó la importancia de reforzar la alianza geopolítica entre Argentina-Estados Unidos y abordaron las posibilidades de negocios entre ambas naciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Muy buena sintonía", calificaron sobre el encuentro fuentes de Casa Rosada a Ámbito. Se trató de la segunda visita del funcionario de Donald Trump a Balcarce 50 en la semana, ya que el martes mantuvo un encuentro con el titular de Interior, Diego Santilli.

Tras el recibimiento organizado por la AmCham, el embajador estadounidense se preparaba para comenzar con su agenda oficial. A través de los medios oficiales de la Jefatura de Gabinete, el Gobierno mostró algunas postales de lo que fue este ameno encuentro entre los funcionarios y brindó detalles de algunos ejes temáticos que se trataron. “Destacaron las oportunidades de comercio bilateral entre ambas naciones y la importancia de reforzar la alianza geopolítica para defender al mundo libre, occidental y capitalista”, reza el informe.

Además de las posibilidades de negocios entre ambas naciones, contempladas en el acuerdo comercial rubricado en noviembre, también se abordó la cooperación en el área de defensa. En paralelo al encuentro con Adorni, Lamelas celebró la llegada de los primeros cuatro Stryker estadounidenses a la Argentina. “Es un salto importante en las capacidades tácticas del país y un nuevo capítulo en la creciente cooperación en defensa entre nuestras naciones”, escribió el diplomático.

MANUEL ADORNI Y PETER LAMELAS El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió en Casa Rosada al embajador de Esrados Unidos en Aargentina, Peter Lamelas. Presidencia El apoyo de Donald Trump El embajador fue recibido el jueves por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) con un evento que contó con la participación de varios funcionarios del Gobierno y reconocidas personalidades del mundo empresarial. En su discurso, el diplomático de Washington ratificó el apoyo de la Casa Blanca a la gestión de Javier Milei, a la que consideran como “prometedora”.

De acuerdo a la alocución del funcionario, el republicano está dispuesto a brindar su ayuda para “hacer el trabajo que necesita hacerse aquí” y hasta planifica una posible visita. También resaltó que este nuevo desembarco en Argentina tiene que ver con un pedido expreso del Presidente de EE.UU a Peter Lamelas. “Él me dijo que venga aquí a ayudar a su amigo”, expresó el diplomático durante su discurso frente a la AmCham y sus invitados. Siguiendo esta línea, Lamelas destacó que Argentina es un gran país, que tiene mucho trabajo por hacer, pero que también cuenta con muchas posibilidades a futuro. Es por eso que el presidente Trump le solicitó a su embajador que regrese a trabajar en este territorio para ayudar al Gobierno libertario a cumplir con su objetivo de “hacer grande a la Argentina nuevamente”. Según el embajador, Milei cuenta con el total respaldo de la Casa Blanca para lograrlo.