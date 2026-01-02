Renunció el secretario de Culto y Civilización tras asumir como diputado provincial + Seguir en









Se trata de Nahuel Sotelo, hombre relacionado al asesor presidencial Santiago Caputo. El ahora exfuncionario había presentado su renuncia el pasado 2 de diciembre de 2025.

Sotelo abandona su cargo para desembarcar en la legislatura de provincia de Buenos Aires.

El gobierno de Javier Milei formalizó la salida de Nahuel Sotelo de la Secretaría de Culto y Civilización, luego de aceptar la renuncia que el funcionario había presentado el 2 de diciembre para asumir como legislador provincial por la provincia de Buenos Aires. La dimisión quedó oficializada mediante el decreto 937/2025, fechado el 31 de diciembre y publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La norma lleva las firmas del Presidente y del canciller Pablo Quirno.

Sotelo, de 30 años, se desempeñó como secretario de Culto desde agosto de 2024 hasta comienzos de diciembre de 2025, cuando dejó el cargo para poder jurar como diputado provincial por La Libertad Avanza. Su salida del Ejecutivo ya estaba prevista desde el momento en que se oficializaron las listas para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, instancia en la que el dirigente había anticipado que daría un paso al costado en caso de resultar electo. Por el momento, se desconoce quién será su reemplazante.

La salida de Nahuel Sotelo La renuncia había sido anticipada meses atrás, luego de que Sotelo fuera confirmado como candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza. En ese contexto, el dirigente libertario había expresado públicamente su decisión de regresar al ámbito legislativo. “Una vez más vuelvo a jurar como en el 2021, cuando daba una lucha, casi en soledad, por la defensa de las ideas de la libertad“, escribió entonces en su cuenta de Instagram, donde también difundió un video del acto de asunción en el que juró por: ”Dios, Patria, Vida y Libertad".

La renuncia fue oficializada en el Boletín Oficial. Boletín Oficial El ahora exsecretario responde políticamente a Santiago Caputo, por lo que su partida representa una nueva baja en el esquema de funcionarios cercanos a ese espacio dentro del Gabinete.

El desembarco de Sotelo en la Secretaría de Culto y Civilización había tenido un fuerte contenido político. Su designación, concretada en agosto de 2024, formó parte de una estrategia del Gobierno para recomponer el vínculo con el papa Francisco, luego de tensiones previas entre el Presidente y el líder religioso.

Además, a través del decreto 768/2024, Sotelo había sido nombrado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, con la misión de “reencauzar el vínculo con el líder religioso” en un contexto de distanciamiento y expectativas cruzadas en torno a una eventual visita del pontífice a la Argentina. La gestión de Nahuel Sotelo al frente de la Secretaría de Culto y Civilización Durante su gestión, Sotelo había señalado que su tarea estaría alineada con los lineamientos políticos del Ejecutivo. “Seguir expandiendo la agenda de la presidencia y ser un mero instrumento de ello”, había resumido al describir sus prioridades. Además, parte de su gestión estuvo enfocada en fortalecer el diálogo del Gobierno con los distintos credos presentes en el país. “Mi intención es fortalecer esos vínculos con el gobierno. Tenemos un Presidente que es muy espiritual y eso ayuda a la relación que podamos construir de acá a futuro con los diferentes líderes religiosos”, sostuvo. FRANCISCO SOTELO.jpeg El encuentro con Francisco, uno de los momentos destacados de su gestión. @nsotelolar / X En el plano internacional, Sotelo había subrayado que su rol no se limitaría al área religiosa. “Además de la responsabilidad de Culto, también mi trabajo será velar porque los principios e ideas de la presidencia se vean reflejados en los documentos internacionales”, afirmó al momento de asumir. En ese sentido, uno de sus momentos más destacados fue su encuentro con el papa Francisco en 2024.