ANSES extiende la presentación de la Libreta AUH 2025: hasta cuándo hay tiempo + Seguir en









El organismo amplió la fecha límite para que sus afiliados puedan presentar uno de sus trámites más cruciales.

Habrá tiempo hasta los primeros meses de 2026 para presentar la documentación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó que se extenderá el período habilitado, para que aquellos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) presenten la Libreta AUH. Esta asignación brinda una ayuda económica a familias en situación de vulnerabilidad, para garantizar que los menores accedan a derechos fundamentales, como su educación y salud.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La Libreta AUH es un documento obligatorio que debe presentar el titular de la prestación, para garantizar que está cumpliendo con los requisitos necesarios y decretados por el ANSES. Por medio del mismo, se asegura que la familia cumpla con la actividad escolar, un sistema de vacunación completo y los correspondientes controles médicos de los niños, niñas y adolescentes.

ANSES-HIJOS.webp Nuevo plazo para presentar la Libreta AUH Con el objetivo de que todos sus beneficiarios presenten la documentación requerida en el plazo indicado, ANSES informó, a través de un comunicado oficial, que amplió el plazo para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de 2025. Las familias tendrán hasta el 31 de marzo de 2026 para presentar el documento al organismo y, de esta manera, acceder al 20 por ciento del complemento acumulado durante 2024.



Además, su presentación habilita el cobro de la Ayuda Escolar Anual, una asignación que se otorga por cada hijo dentro de la edad escolar; es decir, desde el jardín de infantes hasta el secundario, para solventar los gastos en materiales escolares, como los libros, útiles, uniformes y transporte.

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH desde Mi ANSES Los pasos a seguir para presentar la Libreta AUH a través de Mi ANSES son muy sencillos, y son los siguientes:

Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección Hijos > Libreta AUH consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico. Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado. Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, con las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a mi ANSES, seleccionar la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite. El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente. En el caso de no poder presentar la Libreta en forma digital, es posible realizar el trámite, sin turno, en una oficina de ANSES o en un operativo de atención del organismo.

Temas ANSES

AUH