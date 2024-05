Retención de alimentos: la Cámara Federal citó a declarar a funcionarios de Sandra Pettovello

La Cámara Federal llamó este miércoles a una audiencia a los representantes del Ministerio de Capital Humano -donde Sandra Pettovello está a cargo- con el fin de que expliquen la razón por la cual los 5 millones de kilos de alimentos que se encuentran retenidos en diversos depósitos no fueron distribuidos a los comedores.

Según explican desde el Gobierno, los alimentos, obtenidos en la gestión anterior, no se entregaron a los comedores debido a las auditorías que realizó la ministra Sandra Petovello, en las cuales identificó irregularidades en el funcionamiento de los establecimientos.

La periodista Vanesa Petrillo , en diálogo con De una, afirmó que " La Cámara Federal fijó para el miércoles próximo 5 de junio una audiencia por la cual los representantes del Ministerio de Capital Humano van a tener que explicar porqué no distribuyen los alimentos que están en los depósitos"

El fallo y la apelación del Gobierno

El lunes pasado, el juez federal Sebastián Casanello ordenó al Ministerio de Capital Humano que presente en el plazo de tres días un “plan de distribución inmediata” de alimentos que se encuentran en depósitos o galpones “a los sectores que padecen inseguridad alimentaria”.

Pero ese mismo día, el Gobierno de Javier Milei apeló dicho fallo, donde en un escrito firmado por Leila Gianni, Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, consideraron que el magistrado "violó la Constitución Nacional", al ordenar la entrega, al "entrometerse" en una política pública del Gobierno nacional.

De esta manera, el caso quedó en manos de la Cámara Federal, con la posibilidad para el Gobierno de que, si fallan en su contra, todavía pueda acudir a la Cámara de Casación y la Corte Suprema.

Comedores se movilizaron a los galpones del Gobierno para pedir que liberen los alimentos "retenidos"

Una protesta de comedores y organizaciones sociales se desarrolló frente a uno de los galpones donde se encuentran acumulados miles de kilos de alimentos para reclamar que se haga entrega de los bolsones retenidos que fueron obtenidos durante el gobierno de Alberto Fernández.

El punto de concentración fue Julio Argentino Roca 4851, en la localidad bonaerense de Florida, partido de Vicente López. Allí se encuentra uno de los galpones dependientes del Ministerio de Capital Humano que aloja una parte de las 5 mil toneladas de alimentos que retiene el gobierno. Hay otro en Tucumán.

La protesta, realizada por agrupaciones y comedores que forman parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), tiene lugar tras el pedido del juez Sebastián Casanello al Ministerio de Capital Humano para que se elabore un informe sobre todos los alimentos que están a la espera de ser distribuidos en los comedores, cuya existencia fue denunciada por una investigación periodística la semana pasada.

"Es una cosa repugnante que haya millones de kilos de alimentos a unos metros y haya ollas populares vacías y gente que pasa hambre. Quieren provocar una situación de caos, porque no quieren cumplir el fallo, que es clarísimo: tienen que repartir la comida", expresó el líder de la UTEP, Juan Grabois, en alusión a la orden de la Justicia.

"Me da mucha bronca. Ya no hay indiferencia, sino cinismo, crueldad y sadismo", agregó el exprecandidato presidencial de Unión por la Patria. A su vez, afirmó que la situación le genera "indignación", pero aclaró: "No vamos a caer en la provocación a la que nos quieren generar".

"Entiendo perfectamente, como abogado, que cuando un Gobierno no cumple ni con el Derecho, ni con las Constitución, ni la Justicia y cuando el Poder Judicial no se lo hace cumplir, es lícito y justo que a través de la resistencia no violenta, sin lastimar a ninguna persona, el pueblo haga justicia y consiga lo que necesita para que sus hijos vivan dignamente. Pero esperemos que se cumplan las 72 horas del fallo", remarcó Grabois defendiendo la movilización de este martes, que contó con su presencia.

En ese sentido, pidió "apostar para que se puedan utilizar los canales de la democracia" para resolver la situación. "Estamos dispuestos a dejar nuestra sangre, porque nosotros no lastimamos a nadie", finalizó el referente político.