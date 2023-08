Santoro: "Vamos a entrar al balotaje y vamos a ganar la Ciudad de Buenos Aires"

Al principio de su discurso en el búnker de Unión por la Patria en Chacarita, Santoro se refirió a los problemas que hubo a lo largo de la jornada con el voto electrónico : "No era lógico que un sistema electoral se adapte a las necesidades de un sistema político", dijo y apuntó: "La fuerza que gobierna la Ciudad de Buenos Aires llegó a la conclusión de que los errores políticos no tienen costo y por eso tomaron la decisión de por primera vez en 40 años de democracia llevar este experimento que provocó colas de mas de 3 horas y la sensación de incertidumbre".

En ese sentido, enumeró las principales problemáticas que busca afrontar en CABA y expresó: "No tomamos la decisión de enfrentar esta pelea porque nos parecía fácil, tomamos la decisión de enfrentar un bloque de poder que hace 16 años gobierna y en la Ciudad de Buenos Aires es imposible alquilar. Tomamos la decisión de dar esta pelea porque hay 25 mil familias que no encuentras vacantes para sus hijos. Tomamos la decisión de dar esta pelea porque si no éramos nosotros los que poníamos la problemática de la salud mental en la agenda el Gobierno de la Ciudad seguía mirando para otro lado. Porque no invierten en subte, no son sensibles ante la demanda de la gente y han tenido esa mirada cínica para calificar a los vecinos y vecinas que viven en situación de calle".