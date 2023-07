Schiaretti toma partido: "Macri y Bullrich eligieron profundizar la grieta, lo mismo que hace el kirchnerismo"

La cercanía que se explicita entre Horacio Rodríguez Larreta y Juan Schiaretti comienza a impactar en candidatos distritales. Así fue como Norberto Delgado, quien competía para ser intendente del municipio bonaerense de Junín por Hacemos por Nuestro País, tuvo que bajar su lista por un acuerdo entre su espacio y el larretismo, que respalda al actual jefe comunal Pablo Petrecca en la interna contra un dirigente allegado a Patricia Bullrich: Luis Chami.

"Este jueves me avisaron que Florencio Randazzo y Rocío Giaccone me bajaron la lista. Esto debido a los acuerdos que tienen con Rodríguez Larreta posterior a la PASO y ese acuerdo con su correlato en Junín, con el intendente Pablo Petrecca", sostuvo el dirigente al diario juninense La Verdad. "Me duelen estas traiciones, pero voy a seguir, la voy a luchar, por más que quieran que uno baje los brazos. Ahora veremos a quién vamos a acompañar o no", agregó.