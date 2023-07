Defendiendo "el modelo de gestión cordobés", Juan Schiaretti lanzó su campaña presidencial

"Que todos tengamos claro que hoy el ingreso medio de los argentinos es menor que el que había en el año 2012. El principal responsable de eso, porque estuvo ocho años en el gobierno, fue el kirchnerismo ", dijo Schiaretti y añadió que la grieta produce que "los dirigentes políticos se peleen por los cargos y que vivan en su mundo, mientras a los argentinos la plata no les alcanza porque la inflación altísima les carcome sus ingresos día a día".

Posteriormente, criticó que "este gobierno agrede a la Justicia poniendo en riesgo el funcionamiento institucional. Desde aquí reitero mi rechazo absoluto al intento de juicio político a la Suprema Corte de la Nación". "Este gobierno kirchnerista también le echa la culpa a la prensa de su fracaso", opinó.

Hacemos por Nuestro País.jfif Los candidatos 2023 de Hacemos por Nuestro País.

El gobernador de Córdoba se rodeó con tres dirigentes referenciados con el peronismo que manifestaron sus profundas diferencias con Cristina Fernández de Kirchner: su compañero de fórmula es el ex ministro del Interior Florencio Randazzo y sus dos principales candidatos a diputados nacionales son la ex senadora Hilda "Chiche" Duhalde (por la provincia de Buenos Aires) y el ex titular de ANSES Diego Bossio (por la ciudad de Buenos Aires).

En ese marco, celebró que "al peronismo cordobés nunca lo pudo colonizar el kirchnerismo": "Los cordobeses los relegaron al sexto lugar en las elecciones". "El peronismo de todo el país debe dejar de ser colonizado por todo el kirchnerismo que trajo más pobreza y más miseria a la patria con su actitud autoritaria y feudal", anheló.

Elecciones 2023: las propuestas de Juan Schiaretti

El precandidato presidencial reiteró su posición con respecto a las políticas agropecuarias: "defendemos a nuestros productores y al campo. Vuelvo a levantar mi voz en contra de las retenciones a las exportaciones agropecuarias: hay que sacarle el pie de encima al campo. Hay que hacer que produzcan más aquellos que nos traen divisas".

Además, entendió que "es falsa la discusión Estado vs Mercado" y ejemplificó con los lineamientos de Córdoba: "Subsidiamos el empleo y no el desempleo: nuestras leyes de promoción establecen que quien genere empleo tiene subsidio del Estado provincial. Queremos que la gente tenga trabajo genuino y no dependa del subsidio que le dé el gobernante de turno".

"En Córdoba, todo el mundo tiene derecho a protestar, pero su límite es el derecho de los demás. Por eso jamás se han autorizado cortes totales de calles o rutas, sino que siempre se debe respetar una media calzada para que el resto de la sociedad pueda circular", concluyó, con respecto a los piquetes.