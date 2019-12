El cruce entre Cristina y Mayans en el debut del Frente de Todos en el Senado

Minutos, más tarde, el legislador, al tomar la palabra, reincidió “presidente”. “Presidenta, Mayans, presidenta”, insistió ya con poco humor la exmandataria.

“Pero la palabra presidente no tiene sexo”, quiso zafar el formoseño. “No, no, no. Eso lo dicen los machistas”, cerró Cristina Fernández de Kirchner.