Senado: obtuvieron dictamen los proyectos de oncopediatría y de abordaje integral del VIH

"Hace mucho que las comunidades que viven con esta situación vienen pidiendo una actualización de esta ley. Ninguna ley es perfecta y todas pueden ser mejorables pero la idea nuestra es sacarla como vino de Diputados para que no se demore”, afirmó Yedlin, al referirse al proyecto de ley de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual que propone un abordaje integral desde la salud colectiva y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación.

En tanto, la senadora del Frente de Todos por Río Negro, Silvina García Larraburu, expresó: "En la Argentina hay más de 140 mil pacientes, se necesitaba la actualización de esta ley para garantizar una mejor calidad de vida de los pacientes. Adelanto mi acompañamiento".

En la agenda de la reunión también fue incluido el Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer con el objetivo de reducir la morbimortalidad por esta enfermedad en los menores de edad y garantizarle sus derechos.

Yedlin resaltó que "hay algunos tratamientos para el cáncer infantil que tienen domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y entonces deben trasladarse a los chicos y los chicos deben estar con sus familias". "Los padres muchas veces necesitan licencias prolongadas laborales, requieren alguna ayuda para poder sostenerse en ese momento en que no pueden trabajar y todas estas cosas están previstas en el proyecto: es un proyecto integral", añadió.

Por su parte, la senadora oficialista por Tierra del Fuego, Eugenia Duré, sostuvo que "cuando hablamos de los niños, niñas y adolescentes con cáncer, también tenemos que hablar de sus derechos y hoy el Estado está garantizando, a través de esta ley, esos derechos integrales con lo difícil que es atravesar esta enfermedad", indicó

A su turno, la legisladora de Juntos por el Cambio y exministra de Desarrollo social de la Ciudad de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri, añadió: "Como ministra me he quedado sin herramientas para poder acompañar a estas familias porque no había una ley. La reglamentación es muy importante para que la familia, en la provincia que esté, tenga un canal rápido y de una forma segura".