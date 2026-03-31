Reforma laboral: Flavia Royón presentó un proyecto para derogar el Fondo de Asistencia Laboral + Seguir en









La senadora busca eliminar el FAL al considerar que desfinancia el sistema, distorsiona el mercado laboral y perjudica a las pymes.

Flavia Royón presentó un proyecto para derogar el FAL.

La senadora nacional Flavia Royón presentó este martes un proyecto de ley para derogar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al sostener que el mecanismo desfinancia el sistema previsional, distorsiona los incentivos laborales y favorece la rotación de personal por sobre el empleo estable.

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La iniciativa propone la derogación total del Título II de la Ley 27.802, bajo el argumento de que el FAL no constituye un verdadero sistema de seguridad social, sino un esquema de capitalización privada financiado indirectamente con recursos públicos que hoy se destinan a jubilaciones y prestaciones.

Según los fundamentos del proyecto, el esquema implicaría una reducción de contribuciones patronales con un fuerte impacto en la recaudación: una caída estimada de $3,28 billones equivalente al 0,32% del PBI o unos u$s2.200 millones.

El proyecto presentado por Flavia Royón para derogar el FAL S284_26PL El proyecto lleva la firma de Royón, Alejandra Vigo y Carolina Moisés, y aunque las primeras dos votaron a favor de la reforma laboral en general, las tres votaron en contra del FAL.

Royón advirtió que este diseño “debilita el rol disuasorio que históricamente cumple la indemnización por despido”, al convertir ese costo en un aporte mensual subsidiado que reduce la responsabilidad empresaria frente a desvinculaciones sin causa.

Además, la legisladora remarcó que el sistema perjudica especialmente a las pymes y microempresas, debido a la desigualdad en los tiempos necesarios para reunir los fondos. De acuerdo con las simulaciones incluidas en el proyecto, una microempresa con 10 empleados necesita 6 años y 9 meses para acumular el equivalente a la indemnización de un trabajador con 20 años de antigüedad, mientras que una gran empresa puede hacerlo en apenas 2 meses. “La Argentina necesita modernizar su sistema laboral, pero no a costa de debilitar la seguridad social, socializar el costo de los despidos o perjudicar a quienes sostienen empleo genuino y estable”, concluyó Royón.