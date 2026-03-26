El Gobierno nombró a Martín Vauthier como director del Banco Central y deberá ser avalado por el Senado

La designación se oficializó por decreto. El economista, cercano a Luis Caputo, asumió “en comisión” en el BCRA con mandato hasta 2028.

El Gobierno designó al economista Martín Vauthier como nuevo director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , en reemplazo de la vacante que dejó Federico Furiase tras su pase a la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía.

La medida se formalizó mediante el Decreto 172/2026 , publicado en el Boletín Oficial , donde se dispuso su nombramiento “en comisión” , a la espera del acuerdo del Senado para su confirmación definitiva.

De esta manera, Vauthier asumió funciones en la entidad monetaria que conduce Santiago Bausili , con un mandato previsto hasta 2028.

Se trata de un economista del entorno cercano del ministro Luis Caputo , con quien mantiene un vínculo profesional desde hace años. Antes de su llegada al BCRA, integraba el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) .

Vauthier es licenciado en Economía por la UBA y profesor en la maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella . Su perfil está orientado a temas monetarios, fiscales y financieros , con experiencia tanto en el sector académico como en consultoras privadas.

A lo largo de su carrera se desempeñó como analista en Estudio Bein & Asociados, luego como director en Eco Go y más tarde en la consultora Anker Latinoamérica, donde trabajó junto a Caputo.

Su vínculo profesional también incluye a Furiase, con quien coincidió en distintas etapas, tanto en el sector privado como en la función pública. Ambos formaron parte del equipo convocado por Caputo en 2021 y luego integraron el esquema de transición tras la llegada de Javier Milei al Gobierno.

La incorporación de Vauthier se da en el marco de una serie de movimientos en la cúpula del BCRA, donde el Ejecutivo viene reconfigurando el directorio con funcionarios alineados al equipo económico.