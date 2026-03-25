Nueva denuncia contra Manuel Adorni: lo acusan de incumplir la Constitución por no brindar su informe de gestión

Denunciantes advierten que se trata de una estrategia para “esconderse del Congreso”. La denuncia fue impulsada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio.

Una nueva denuncia penal fue presentada contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por presunto “incumplimiento de deberes de funcionario público”, y “abuso de autoridad” e n base a su ausencia en el Congreso durante el mes de marzo .

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La presentación sostiene que el funcionario habría violado obligaciones constitucionales al no concurrir a brindar el informe de gestión ante el Senado.

La denuncia fue impulsada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio , quienes señalaron que el jefe de Gabinete “se encuentra constitucionalmente obligado a concurrir periódicamente al Congreso de la Nación a efectos de brindar informes sobre la marcha del gobierno”.

En ese sentido, recordaron que el artículo 101 de la Constitución Nacional establece que debe asistir “al menos una vez por mes” de manera alternada a cada Cámara.

Sin embargo, afirmaron que Adorni “no solo ha omitido comparecer en lo que va del mes de marzo ante el Honorable Senado de la Nación, sino que tampoco podrá hacerlo en lo que queda del mes en curso” .

Según la presentación judicial, esta ausencia no sería un hecho aislado. Los denunciantes sostienen que, de acuerdo con versiones periodísticas, la incomparecencia “sería deliberada y atendería a una estrategia de esconderse del Congreso, en razón de los escándalos de presunta corrupción que lo afectan personalmente”.

Para los abogados, la conducta atribuida al funcionario “no constituye una mera irregularidad administrativa, sino el injustificable incumplimiento de un deber constitucional, que afecta el sistema republicano”. En esa línea, remarcaron que el control entre poderes es un eje central del funcionamiento institucional.

MANUEL ADORNI NUEVA YORK El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una nueva denuncia judicial. Presidencia

La denuncia encuadra los hechos en el artículo 248 del Código Penal, que sanciona a los funcionarios que no ejecuten las leyes cuyo cumplimiento les corresponde. En este caso, indicaron que se trataría de “omitir el cumplimiento de una obligación legal”, lo que configuraría un supuesto de abuso de autoridad.

Como medidas de prueba, solicitaron que se requiera al Senado información sobre las citaciones, registros y agenda oficial que acrediten la ausencia del jefe de Gabinete durante marzo, entre otras diligencias.

Los denunciantes advirtieron que el presunto incumplimiento “no sólo tiene como fin dotar de información a quienes legislan, sino también a todos y cada uno de los ciudadanos”, y subrayaron que el daño “se extiende hacia toda la ciudadanía”.

Finalmente, pidieron que se abra una investigación, se soliciten informes al Senado y se cite a Adorni a prestar declaración indagatoria.

Adorni acumula denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito, por el vuelo privado a Punta del Este y otra por haber llevado a su esposa a Nueva York en el avión de la comitiva oficial.