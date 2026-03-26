El Senado avanzó con el pliego de Lucila Crexell como embajadora en Canadá

Se trata de la exsenadora que durante el debate de la Ley Bases fue acusada por el kirchnerismo de haber canjeado su acompañamiento por la embajada ante la Unesco. "Lo que está sucediendo hoy es un escándalo", dijeron desde el kirchnerismo. "He actuado conforme a mis principios, retrucó la neuquina. El PJ se mostró dividido.

Con acompañamiento de un sector del peronismo, la comisión de Acuerdos dejó listo para llevar al recinto de la Cámara alta el pliego de Lucila Crexell como embajadora en Canadá . Se trata de la exsenadora que, en el marco de la Ley Bases, fue acusada por el kirchnerismo de haber canjeado su acompañamiento por la embajada ante la Unesco. "Me daría vergüenza asumir ese cargo", dijeron desde el kirchnerismo . "He actuado conforme a mis principios y no he incurrido en ninguna actitud contraria a la honorabilidad" , retrucó la neuquina y fundamentó su acompañamiento a la iniciativa.

Poco se habló de política exterior y de idoneidad . El debate por el pliego de la exsenadora Lucila Crexell, que ingresó formalmente en la sesión de la semana pasada , quedó atravesado por su acompañamiento a la Ley Bases y la supuesta "devolución de favores" por parte de la Casa Rosada. La exsenadora había quedado en el ojo de la tormenta cuando trascendió un documento interno de la Cancillería dirigido a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta que solicitaba antecedentes jurídicos de Crexell como paso previo a su posible designación en UNESCO. Por el revuelo que despertó el asunto, aquel trámite fue desactivado.

"Lo que está sucediendo hoy es un escándalo", dijo el senador de Popular, Carlos Linares . Y recordó que en el marco de la votación de la Ley Bases, se conoció su pliego para ser embajadora ante la Unesco, lo que consideró un "pago por un voto" . Dicho esto, el chubutense recordó que la votación quedó empatada, 36 a 36, por lo que su voto fue decisivo. "Tarda pero paga" , dijo Linares al referirse al Gobierno de Javier Milei.

En aquel momento, cuando se conoció la nominación por parte del Ejecutivo se generó tal revuelo (que incluso derivó en la justicia), la por entonces senadora optó por avanzar con el trámite. "Es un escándalo", dijo Linares en varias oportunidades, y remató: "Me daría vergüenza asumir ese cargo" .

Crexell recogió el guante e insistió con que "fue un acuerdo previo" el de su candidatura ante la Unesco. Un acuerdo en el que habría estado involucrado el gobernador de su provincia, Rolando Quiroga, con el Ejecutivo. Más adelante, Crexell le retrucó a Linares que las denuncias judiciales fueron "archivadas" . "Para mi, es un tema cerrado", continuó la exsenadora .

Asimismo, Crexell defendió su acompañamiento a la Ley Bases. "Hoy mi provincia celebra la aprobación del RIGI", agregó. "No voy a permitir que me agravie, y la mejor respuesta que le puedo dar es una sentencia del juzgado del doctor Rafecas", remató.

"Pensé que nunca iba a llegar este momento", dijo a su turno la La Rioja Florencia López, al aludir al tratamiento del pliego de Crexell. Dicho esto, la senadora de Popular la acusó de "confirmar que votó en contra de sus propios pensamientos", al acompañar la Ley Bases al aludir que "había una negociación previa".

"Usted misma reconoce en la Casa de las Provincias que hubo negociaciones oscuras para aprobar la Ley Bases", dijo López, y la acusó de cometer el delito de cohecho. Lo cierto es que Crexell había recalcado que las negociaciones eran "previas" al debate de aquel proyecto de ley.

"Respecto de la Ley Bases, sí tuve diferencias con el primer proyecto, luego se modificó e incluso podemos hacer negociaciones", dijo la exsenadora, al hablar sobre su postura en torno a aquella ley, y recordó que quien participó de aquellas negociaciones fue el gobernador de Neuquén. Dicho esto, Crexell insistió: "Los fueros no la avalan a decir lo que se le ocurra y quiero decirle que pagué un costo emocional y personal muy alto por una operación política".

De paso, la neuquina le planteó a López que, más allá de sus cambios de postura por la ley bases, le recriminó al PJ que se muestran como "paladines de la moral", cuando el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, condenado por corrupción, fue embajador en Israel del kirchnerismo.

"Yo estoy muy tranquila que he actuado conforme a mis principios y no he incurrido en ninguna actitud contraria a la honorabilidad", remató.

Senado: peronismo dividido

Más adelante, fue el turno de Juliana Di Tullio, quien recordó el caso de Edgardo Kueider, quien fue encontrado con más de US$ 200.000 en Paraguay sin declarar, por lo que sigue detenido. La alusión fue para "explicar" los mecanismos que encontró La Libertad Avanza para sancionar leyes con apenas 7 senadores.

"No es cierto que haya sido absuelta, se archivó porque no se ha mandado el pliego", continuó la bonaerense. Y agregó: "No es cierto que no hay conflicto con la ley". Además, Di Tullio aseguró que todo lo que salga de la Comisión de Acuerdos es "nulo" porque el oficialismo no respeta los lugares que le corresponde a la oposición en las distintas comisiones. Desde hace semanas, el PJ reclama que el oficialismo les retacea lugares en esos cuerpos de trabajo, sin respetar la proporcionalidad.

"La oposición va a votar en contra porque está viciado porque sucedió algo gravísimo, porque canjeando un lugar, una cosita", continuó Juliana Di Tullio. La bonaerense fue un paso más allá y le enrostró a la neuquina que el Presidente no la propuso como embajadora "por el currículum que tiene, sino por los favores y votos prestados".

Gobernadores Moisés El bloque que conduce Carolina Moisés acompaña el pliego de Lucila Crexell.

"Te van a sobrar los votos porque tienen 47", dijo casi hacia el final de su alocución. Es que, tal cual anticipó la senadora del peronismo, los tres senadores de Convicción Federal acompañarán el pliego de la neuquina.

Se trata del bloque que se desprendió de Popular, que conduce José Mayans, y que está integrado por senadores que responden a los gobernadores del PJ cercanos a la Casa Rosada: Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). De esta manera, una vez más, el PJ se mostrará dividido al momento de la votación en el recinto.

"Estoy segura de que nos va a abrir las puertas a todas las provincias mineras", destacó la presidenta de Convicción Federal, Carolina Moisés, al dejar entrever su acompañamiento al pliego. Y agregó que "ha sido desestimada la denuncia". De paso, cuestionó la judicialización de la política. "Te merecés realmente tener esta designación", dijo la jujeña al final de su exposición. Y remató, despegándose de las palabras de Di Tullio: "Vas a tener votos opositores, porque el peronismo es un partido opositor".

Más allá de los cuestionamientos que recibió la postulación de Crexell, todas las bancadas, salvo Popular, acompañaron el pliego con su firma.