Taty Almeida: "A esta democracia hay que cuidarla y defenderla, pero también hay que exigirle"

Referente de Madres, Almeida contó cómo comenzó su lucha en tiempos de desconfianza y terror, donde un pequeño grupo de mujeres concurría a Plaza de Mayo para exigir justicia: "Pero yo decía, ¿quiénes serán? Y un jueves, fuimos con el que era mi yerno a la Plaza. A la ronda. Había mucha gente. El pañuelo todavía no se usaba. Cuando vimos tanta gente, me di cuenta que no estaba sola y eso me decidió. Al hacer esa catarsis en la que hablé y lloré, en un momento le dije a María Adela (Gard de Antokoletz) qué estúpida había sido. Y ella me contestó: 'No, mijita, no digas eso. Cada madre se acercó cuando fue su momento. Y este es el tuyo, Taty'. Y así fue".