Barcelona y Real Madrid juegan un clásico decisivo por La Liga: hora, TV y formaciones

El equipo de Hansi Flick puede consagrarse campeón este domingo si consigue al menos un empate frente al Real Madrid, que llega golpeado por conflictos internos y obligado a ganar para seguir con chances.

El encuentro se dará a las 16hs argentina

FC Barcelona y Real Madrid CF volverán a enfrentarse este domingo 10 de mayo en una nueva edición del clásico español, en un partido que podría ser determinante para la definición de La Liga.

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El encuentro se disputará desde las 16:00 (hora argentina) en el Spotify Camp Nou. El encuentro será transmitido por la señal de DSports.

Este partido tendrá un escenario cargado de tensión: el Barcelona llega como líder absoluto del campeonato y podría consagrarse campeón frente a su clásico rival, mientras que el Real Madrid necesita ganar para sostener sus últimas chances matemáticas.

El equipo dirigido por Hansi Flick atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. El conjunto catalán acumula 12 partidos invicto en La Liga y suma 89 puntos en 34 fechas. Con ese panorama, un empate ya le alcanzaría para asegurar el título ante su público.

El Barcelona llega fortalecido desde lo futbolístico y con una racha positiva tanto en el torneo local como en competencias internacionales . En sus últimos encuentros, el Blaugrana venció a Osasuna, Getafe, Celta de Vigo y Atlético de Madrid, además de golear a Espanyol en Champions League.

El delantero Robert Lewandowski continúa siendo una de las principales figuras ofensivas del equipo, acompañado por futbolistas como Pedri, Gavi y Dani Olmo.

La probable formación del Barcelona sería:

Joan García

Jules Koundé

Pau Cubarsí

Gerard Martín

João Cancelo

Gavi

Pedri

Dani Olmo

Roony

Robert Lewandowski

Fermín López

barcelona real madrid.jpg Barcelona llega fortalecido en este partido con el Real Madrid ABC

Cómo llega Real Madrid

Del otro lado, el Real Madrid atraviesa una semana compleja tanto desde lo deportivo como desde lo interno. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa se ubica segundo en el campeonato, a 11 puntos del Barcelona con apenas 12 unidades en juego, por lo que necesita una victoria para seguir con posibilidades.

Sin embargo, el foco de los últimos días estuvo puesto en el fuerte conflicto interno que protagonizaron Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el vestuario. Según trascendió, el cruce dejó al mediocampista uruguayo con un traumatismo que finalmente lo marginará del clásico. Pese a ese contexto, el Merengue llega tras una victoria frente a Espanyol y buscará apoyarse en figuras como Jude Bellingham y Vinícius Júnior.

La probable formación del Real Madrid sería: