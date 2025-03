Tras el aval del Congreso al DNU, cómo sigue la negociación con el FMI

La aprobación del DNU avalando al Poder Ejecutivo a entablar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional es un paso más que permite acercarse a la concreción del Préstamo de Facilidades Extendidas. Pero esto no significa que de manera inmediata se vayan a conocer los términos del acuerdo.

¿Cómo siguen las negociaciones con el FMI?

Las negociaciones finales entre el equipo económico y el staff técnico del Fondo se plasmarán en lo que se conoce como el documento “staff agreement” que contiene los lineamientos principales y algunas definiciones, asimismo significa que ya se trabajó en el Staff Report, el documento que amplia en detalle los aspectos del acuerdo alcanzado.

Cuando las autoridades argentinas junto con el FMI anuncian que se concretó el staff agreement significa que el equipo técnico del FMI eleva a los distintos directores, el Staff Report para su análisis y este proceso puede llegar a demorar un par de semanas previas a la reunión del Directorio.

Por lo tanto, y en función del calendario, la primera noticia sobre el acuerdo, al menos de parte del FMI, se podrá conocer el jueves 27 de marzo, en la tradicional conferencia de prensa que brinda la vocera del organismo, Julie Kozack.

Otro dato a tener en cuenta es que las reuniones del Directorio son publicadas por el organismo en función de su política de transparencia.

Al menos en marzo no figura que el Board vaya a tratar el caso argentino. Este viernes, tiene previsto tratar el caso del Principado del Liechtenstein y de la República de Azerbaijan. En tanto, el 24 analizará la novena revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas de Suriname y el 26, discutirán el Artículo V de Japón.

Es decir que, daría la impresión que, al menos hasta fin de marzo el Board no trataría el caso argentino.

Algunos estiman y, siempre en función de la burocracia del organismo que, es probable que el Board se reúna para evaluar el préstamo de Argentina más cerca de la primera quincena de abril. Es decir, antes de la Reuniones de Primavera que se llevan a cabo desde el lunes 21 al 26 de abril.

A estos encuentros es habitual que concurran los ministros de Economía y los titulares de los Bancos Centrales de los países miembros. Por tanto, es razonable pensar que pasarán al menos varias semanas antes de concretarse la autorización del acuerdo.

“Solo falta el moño”, supo decir, en declaraciones periodísticas, el presidente Javier Milei respecto del acuerdo con el FMI. Es que, suelen comentar en la Palacio de Hacienda, que lo fundamental está definido, restan detalles, aunque no menores: que el Directorio apruebe el monto del préstamo y el esquema de desembolsos.

Las exigencias del FMI

Las condicionalidades que contienen este tipo de acuerdos a nivel macroeconómico, en esta oportunidad, no significan un escollo para el país.

Habitualmente el organismo suele exigir un superávit fiscal primario y no de manera perentoria. Esta demanda la Argentina ya la sobre cumple, explican en fuentes oficiales. “En el primer bimestre de este año se obtuvo un superávit primario de aproximadamente 0,5% del PIB y un superávit financiero de 0,1%”.

Política cambiaria

Otro de los aspectos contemplados en el acuerdo es la definición de política cambiaria y monetaria. Justamente esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, en declaraciones periodísticas, dio algunas pistas. “Lo importante no es si se flota o no, sino hacerlo en las condiciones correctas, porque si no te va a ir mal. Todo lo que hemos hecho es los deberes para ir hacia un país normal”, comentó.

Respecto a si Argentina irá a un tipo de cambio libre, el titular del Palacio de Hacienda, precisó: “Uno puede flotar en cuanto tenga su economía sana... No es que la Argentina es un país que no puede flotar, puede flotar en tanto y en cuanto estén dadas las condiciones macro, son las que siempre hemos repetido con el Presidente, esas tres condiciones que estamos tratando de cumplir”, aseveró.

Las tres condiciones para la liberación del cepo son: que la tasa de inflación converja a la tasa de inflación internacional, neta de la tasa de devaluación; que la Base Monetaria coincida con la Base Monetaria Amplia y que se solucione el problema de “stock” del Banco Central.

Marcha y sesión en el Congreso

El presidente Javier Milei monitoreó desde la Casa Rosada no sólo el operativo de seguridad por la marcha al tiempo que también hizo un pormenorizado seguimiento de la sesión en la Cámara de Diputados que habilitó al Poder Ejecutivo continuar las negociaciones con el FMI.

Apenas concluida la votación se conoció un posteo del presidente en sus redes sociales donde se lo veía junto a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el Ministro de Economía, Luis Caputo, quien llegó a la Rosada una hora antes de la votación.

Unos minutos después la oficina presidencial envió un comunicado donde Milei felicita y celebra el resultado de la votación.

En el parte ratifica que “el Gobierno no descansará ni un minuto hasta que el proceso de desinflación sea definitivo y la liberación de las restricciones cambiarias sea una realidad".

Se retiró de la Casa Rosada pasadas las 19 horas.