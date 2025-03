Acuerdo con el FMI: tras luz verde de Diputados al DNU, qué se sabe y qué se omite

Además, el funcionario señaló que “Argentina es un país que puede flotar, en tanto y en cuanto estén dadas las condiciones macroeconómicas para hacerlo”. Y consultado expresamente sobre si mantendrá el “crawling peg” del dólar en 1% mensual, no se animó responder por la afirmativa: “Eso es parte del acuerdo y no lo puedo decir. Lo que sí puedo decir es que lo que hagamos nosotros no va a afectar a la gente”, manifestó cultivando el secretismo, aunque añadió: "Cuando liberemos, no habrá salto devaluatorio".