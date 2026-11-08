Tras la derrota de Trump, EEUU ratificó su apoyo a Milei, pero crecen las dudas sobre la asistencia financiera en 2027

El embajador Peter Lamelas aseguró que el compromiso de Washington con la Argentina sigue firme pese al triunfo demócrata en las elecciones legislativas. Sin embargo, AmCham advirtió que el nuevo escenario político podría condicionar el respaldo financiero, incluido el apoyo ante el FMI y el antecedente del swap de u$s20.000 millones.

El gobierno de Donald Trump volvió a ratificar su apoyo a la Argentina en medio de las dudas que generó la derrota republicana en las elecciones legislativas de Estados Unidos. El embajador estadounidense en el país, Peter Lamelas , aseguró este domingo que el compromiso de Washington con la administración de Javier Milei continúa firme y destacó que la alianza bilateral ya está generando resultados concretos en términos de inversiones y empleo.

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El mensaje llega después de una semana de fuertes turbulencias financieras para los activos argentinos, con un riesgo país que superó los 900 puntos básicos y una creciente incertidumbre de los inversores sobre la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a brindar asistencia financiera durante el año electoral de 2027.

"¡Yo creo en la Argentina y en su gente! Ya pasaron las elecciones en EE.UU., pero nuestro compromiso con la Argentina siempre sigue firme. Con los presidentes Trump y Milei seguimos fortaleciendo una alianza que ya está dando resultados concretos. Más inversiones, más trabajo argentino y más oportunidades para crecer", señaló Lamelas a través de su cuenta de X.

El diplomático también destacó el potencial económico del país y aseguró que Estados Unidos busca acompañar el proceso de crecimiento argentino, aunque sin reemplazar sus propios esfuerzos.

Un paso concreto en nuestra cooperación en defensa . Hoy firmamos con el ministro de Defensa @TGCarlosPresti una Declaración de Intenciones para avanzar hacia la adquisición de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk.Estas aeronaves permitirán a la Argentina reforzar la custodia de sus fronteras, combatir el crimen transnacional y asistir a su gente ante emergencias y desastres.Más capacidades para la Argentina. Más seguridad para el hemisferio.

"La Argentina tiene recursos, talento y una gente trabajadora. La verdadera soberanía es tener la libertad de elegir, producir y prosperar sin depender de nadie", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que Washington pretende consolidarse como "un socio confiable, no para reemplazar el esfuerzo de los argentinos, sino para potenciarlo".

El triunfo demócrata y las dudas sobre el respaldo financiero de Estados Unidos

Las declaraciones del embajador se producen después de que el Partido Demócrata recuperara el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense en las elecciones de medio término del 3 de noviembre.

El resultado representa un revés político para Donald Trump, que deberá afrontar los últimos dos años de su mandato con una mayor oposición legislativa. El nuevo Congreso asumirá sus funciones el 3 de enero de 2027.

Este escenario abrió interrogantes sobre la capacidad de la Casa Blanca para impulsar nuevas iniciativas de asistencia financiera a la Argentina, especialmente ante la posibilidad de que el Gobierno necesite nuevamente el respaldo estadounidense para afrontar sus compromisos de deuda.

El año próximo, la administración de Javier Milei deberá enfrentar vencimientos de deuda en moneda extranjera por casi u$s25.000 millones, contemplando pagos a bonistas, al Fondo Monetario Internacional y a otros organismos multilaterales.

La incertidumbre también se trasladó al mercado de bonos soberanos, donde los inversores comenzaron a exigir rendimientos considerablemente mayores para mantener títulos que vencen después de las elecciones presidenciales de 2027. En ese contexto, el riesgo país cerró la última semana en torno a los 939 puntos básicos, uno de los niveles más elevados desde octubre de 2025.

El jueves pasado, Lamelas ya había buscado despejar dudas sobre el futuro de la relación bilateral al asegurar que el compromiso de Estados Unidos con la Argentina es "firme, estratégico y de largo plazo".

En aquella oportunidad, el embajador también remarcó que la alianza entre ambos países responde a intereses económicos y geopolíticos que trascienden las mayorías legislativas.

AmCham advierte que el nuevo Congreso podría condicionar el apoyo financiero

Más allá de las declaraciones de Lamelas, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) advirtió que el nuevo escenario político estadounidense podría tener consecuencias sobre la agenda económica bilateral.

En un informe titulado El nuevo Congreso de Estados Unidos y su impacto en la agenda económica con Argentina, la entidad analizó cómo la mayoría demócrata podría modificar las condiciones de cooperación entre ambos países. Según AmCham, el nuevo equilibrio de poder en Washington puede impactar sobre cuatro ejes de la relación bilateral: el comercio preferencial, las inversiones en minerales críticos, la cooperación en seguridad y el respaldo financiero estadounidense.

Este último punto incluye el apoyo ante el Fondo Monetario Internacional y el antecedente del swap de US$20.000 millones acordado en 2025.

La entidad explicó que, aunque Trump continuará conduciendo la política exterior y comercial, el Congreso tendrá mayores herramientas para controlar las decisiones del Poder Ejecutivo y revisar programas de asistencia financiera a otros países.

En particular, los nuevos acuerdos que requieran autorización legislativa o partidas presupuestarias específicas podrían encontrar mayores dificultades para avanzar. Sin embargo, AmCham también aclaró que el cambio de mayorías no implica necesariamente una interrupción de los mecanismos de cooperación vigentes.

La cámara destacó que el Tesoro estadounidense conserva herramientas para sostener el respaldo financiero, incluido el apoyo ante el FMI y otros organismos internacionales, así como la participación de agencias de financiamiento como EXIM Bank y DFC.