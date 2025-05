Fin de ciclo: Héctor Daer no renovará en ATSA, luego de anunciar que no seguirá en la cúpula de la CGT

Tras 24 años al frente del sindicato, el dirigente sindical anunció que no renovará su mandato y respaldó a nuevos referentes para la conducción del gremio.

Después de más de dos décadas al frente de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) de Buenos Aires, Héctor Daer decidió no renovar su mandato como secretario general. Su ciclo en el gremio concluirá oficialmente el 3 de noviembre, cuando juren las nuevas autoridades. En un acto reciente, y también desde sus redes sociales, confirmó su decisión y ratificó que tampoco buscará continuar como cosecretario general de la CGT. “ No me bajo de la militancia, pero es momento de dar paso a nuevos liderazgos”, señaló.