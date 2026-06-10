Premios Ana Frank 2026: reconocieron al tribunal del Juicio a las Juntas Militares

Varias personalidades fueron reconocidas por su compromiso con la democracia, la memoria y los derechos humanos. Entre ellas, estuvo el presidente uruguayo Yamandu Orsi y el exmandatario español Felipe González.

La ceremonia se dio el pasado 8 de junio en el marco del Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia contra toda forma de Violencia y Discriminación.

El Centro Ana Frank Argentina para América Latina organizó la tercera edición de los Premios Ana Frank . Allí se distinguió al jurado que compuso el Tribunal encargado de juzgar a las Juntas Militares que tomaron el poder en 1976. La distinción reconoció a otras personalidades y organizaciones comprometidas con la democracia, la memoria, los derechos humanos, la convivencia en la diversidad y la construcción de una cultura de paz .

La celebración se hizo en el marco del Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia contra toda forma de Violencia y Discriminación , este 8 de junio y contó con la participación de autoridades nacionales e internacionales, entre ellas el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi ; el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri ; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres y el senador por Santiago del Estero Gerardo Zamora además de embajadores, legisladores, jueces, representantes de organismos de derechos humanos, sobrevivientes del Holocausto y referentes de la cultura y la sociedad civil.

Uno de los momentos más significativos fue la entrega del Premio Ana Frank al Tribunal del Juicio a las Juntas Militares , en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976. La distinción reconoció el compromiso de los magistrados con la justicia frente a los crímenes de lesa humanidad y su aporte fundamental a la consolidación democrática argentina.

Recibieron el reconocimiento los integrantes del histórico tribunal: León Carlos Arslanián; Ricardo Gil Lavedra; Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz, junto con representantes de las familias de Jorge Torlasco y Andrés D'Alessio .

La entrega estuvo a cargo de autoridades nacionales e internacionales, entre ellas el embajador de los Países Bajos, Mauritz Verheijden; el embajador de Uruguay en Argentina, Diego Canepa; el gobernador de Chubut Ignacio Torres; la ex presidenta de la Corte Penal Internacional, Silvia Fernández de Gurmendi y Gabriela Ricardez, Ministra de Cultura .

yamandú orsi La ceremonia rindió un sentido homenaje a Sara Rus, sobreviviente de la Shoá, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Prensa

El expresidente de España, Felipe González Márquez, recibió el Premio por su contribución a la consolidación democrática, la integración europea y los procesos internacionales de paz. Su distinción fue entregada durante mayo, en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), por el presidente del Centro Ana Frank Argentina para América Latina, Héctor Shalom, junto al secretario general de la OEI, Mariano Jabonero.

Por otro lado, la participación de Orsi otorgó una dimensión regional al encuentro y compartió unas palabras ante los presentes al reafirmar la importancia de la defensa de la democracia, la memoria y los derechos humanos como valores compartidos por las sociedades latinoamericanas.

Homenaje a Sara Rus, Mujeres por la Paz y Mujeres del Sol

La ceremonia rindió además un sentido homenaje a Sara Rus, sobreviviente de la Shoá, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y referente incansable en la defensa de los derechos humanos. Tras unas palabras del vicepresidente de la Fundación Ana Frank Argentina, Gabriel Hochbaum, recibieron la placa conmemorativa su hija Natalia Rus y sus nietas, en reconocimiento a una vida dedicada a la memoria, la verdad y la justicia.

Otro de los momentos destacados fue el homenaje a los movimientos de Mujeres por la Paz y Mujeres del Sol, organizaciones que promueven el diálogo, la convivencia y la construcción de puentes entre comunidades. La distinción puso en valor el trabajo de mujeres que, desde distintas experiencias y trayectorias, impulsan iniciativas de encuentro, respeto mutuo y cultura de paz.

sara rus premio ana frank La ceremonia rindió además un sentido homenaje a Sara Rus, sobreviviente de la Shoá, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y referente en la defensa de los derechos humanos. Prensa

Durante la ceremonia también fueron distinguidas personalidades y organizaciones por su compromiso con los derechos humanos, la educación, la cultura, la inclusión y la democracia. A continuación, la lista completa: