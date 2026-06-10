El Centro Ana Frank Argentina para América Latina organizó la tercera edición de los Premios Ana Frank. Allí se distinguió al jurado que compuso el Tribunal encargado de juzgar a las Juntas Militares que tomaron el poder en 1976. La distinción reconoció a otras personalidades y organizaciones comprometidas con la democracia, la memoria, los derechos humanos, la convivencia en la diversidad y la construcción de una cultura de paz.
Premios Ana Frank 2026: reconocieron al tribunal del Juicio a las Juntas Militares
Varias personalidades fueron reconocidas por su compromiso con la democracia, la memoria y los derechos humanos. Entre ellas, estuvo el presidente uruguayo Yamandu Orsi y el exmandatario español Felipe González.
La celebración se hizo en el marco del Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia contra toda forma de Violencia y Discriminación, este 8 de junio y contó con la participación de autoridades nacionales e internacionales, entre ellas el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres y el senador por Santiago del Estero Gerardo Zamora además de embajadores, legisladores, jueces, representantes de organismos de derechos humanos, sobrevivientes del Holocausto y referentes de la cultura y la sociedad civil.
Reconocimiento al Tribunal del Juicio a las Juntas
Uno de los momentos más significativos fue la entrega del Premio Ana Frank al Tribunal del Juicio a las Juntas Militares, en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976. La distinción reconoció el compromiso de los magistrados con la justicia frente a los crímenes de lesa humanidad y su aporte fundamental a la consolidación democrática argentina.
Recibieron el reconocimiento los integrantes del histórico tribunal: León Carlos Arslanián; Ricardo Gil Lavedra; Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz, junto con representantes de las familias de Jorge Torlasco y Andrés D'Alessio.
La entrega estuvo a cargo de autoridades nacionales e internacionales, entre ellas el embajador de los Países Bajos, Mauritz Verheijden; el embajador de Uruguay en Argentina, Diego Canepa; el gobernador de Chubut Ignacio Torres; la ex presidenta de la Corte Penal Internacional, Silvia Fernández de Gurmendi y Gabriela Ricardez, Ministra de Cultura.
El expresidente de España, Felipe González Márquez, recibió el Premio por su contribución a la consolidación democrática, la integración europea y los procesos internacionales de paz. Su distinción fue entregada durante mayo, en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), por el presidente del Centro Ana Frank Argentina para América Latina, Héctor Shalom, junto al secretario general de la OEI, Mariano Jabonero.
Por otro lado, la participación de Orsi otorgó una dimensión regional al encuentro y compartió unas palabras ante los presentes al reafirmar la importancia de la defensa de la democracia, la memoria y los derechos humanos como valores compartidos por las sociedades latinoamericanas.
Homenaje a Sara Rus, Mujeres por la Paz y Mujeres del Sol
La ceremonia rindió además un sentido homenaje a Sara Rus, sobreviviente de la Shoá, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y referente incansable en la defensa de los derechos humanos. Tras unas palabras del vicepresidente de la Fundación Ana Frank Argentina, Gabriel Hochbaum, recibieron la placa conmemorativa su hija Natalia Rus y sus nietas, en reconocimiento a una vida dedicada a la memoria, la verdad y la justicia.
Otro de los momentos destacados fue el homenaje a los movimientos de Mujeres por la Paz y Mujeres del Sol, organizaciones que promueven el diálogo, la convivencia y la construcción de puentes entre comunidades. La distinción puso en valor el trabajo de mujeres que, desde distintas experiencias y trayectorias, impulsan iniciativas de encuentro, respeto mutuo y cultura de paz.
Durante la ceremonia también fueron distinguidas personalidades y organizaciones por su compromiso con los derechos humanos, la educación, la cultura, la inclusión y la democracia. A continuación, la lista completa:
- Claudia Piñeiro, por su aporte a la promoción de la justicia y los derechos de las mujeres. Entregaron el premio María Luisa Storani y Betty Mosner;
- Moria Casán, por su lucha por la igualdad de género y los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Entregó Carlos Rottemberg;
- Ernesto Tenembaum, por su compromiso con la verdad y la libertad de expresión. Entregó el embajador de Francia, Romain Nadal;
- Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, por su compromiso con la educación, la ciencia y la cultura. Premio entregado en Amsterdam, en la Anne Frank House, en marzo de 2026;
- Daniela Luber, por su labor de acompañamiento a sobrevivientes de la Shoá. Entregaron Pamela Malewicz y Julio Toker;
- María Cherñajovsky, por su compromiso con proyectos solidarios y su apoyo al Centro Ana Frank. Entregó Jorge Brito;
- Piera Fernández de Piccoli, por su promoción de la participación juvenil y la educación pública. Entregaron jóvenes guías del Centro Ana Frank;
- Víctor Heredia, por sus mensajes de paz y defensa de los derechos humanos a través de la música. Recibió en representación Ignacio Hernaiz y entrega José Priegue;
- Federación Familia Grande Hogar de Cristo, por su trabajo con juventudes vulneradas y espacios de inclusión. Entregó Roberto Domínguez;
- Fabiana Loguzzo, por su labor en la enseñanza del Holocausto y el fortalecimiento de la memoria. Entregó Luis Quevedo;
- Natalia Oreiro, por su trayectoria en la promoción de los derechos de las mujeres y los derechos humanos a través del cine;
- Andrea Casamento, por su defensa de los derechos de las personas privadas de libertad y sus familias. Entregó Natasha Steinberg;
- Benjamín Ávila, por su compromiso con la memoria histórica y los derechos humanos a través del cine. Entregó Víctor Santa María;
- Leonardo Sbaraglia, por su trayectoria artística comprometida con causas sociales. Entregó Romina Manguel;
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