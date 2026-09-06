Premios Emmy 2026: "The Pitt", "Hacks" y "Pluribus" llegan como favoritos para brillar esta noche

The Pitt lidera con 25 nominaciones y Bad Bunny ganó su primer Emmy por el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.

The Pitt, Hacks, Pluribus y Widow’s Bay llegan como algunas de las grandes protagonistas de los Premios Emmy 2026, con posibilidades de acumular una importante cantidad de estatuillas durante las ceremonias previas a la gala principal. En tanto, Bad Bunny ya consiguió su primer Emmy por el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.

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La producción médica de HBO Max, que retrata un día en la vida de un hospital, fue reconocida como mejor drama por su primera temporada y encabeza la competencia general con 25 nominaciones. Durante la ceremonia del domingo podría quedarse con hasta nueve premios.

En el caso de Hacks , la serie de HBO Max recibió 24 nominaciones en las categorías de comedia por su quinta y última temporada, una cifra que iguala el récord. La producción podría alcanzar hasta 12 galardones durante la jornada.

La Academia de la Televisión entrega más de 100 premios Emmy de horario estelar , y la mayoría se distribuyen este fin de semana en dos ceremonias realizadas en el Peacock Theater de Los Ángeles. Estas instancias, anteriormente conocidas como los Emmy de las Artes Creativas, ahora forman parte de las dos primeras noches de la 78.ª edición.

La 78.ª edición de los Emmy distribuye más de 100 premios de horario estelar antes de la ceremonia principal del 14 de septiembre.

Las dos ceremonias serán editadas para una emisión conjunta el 12 de septiembre por FXX y estarán disponibles en Hulu al día siguiente. La gala principal se realizará el 14 de septiembre en el mismo teatro, será conducida por Mariska Hargitay y se transmitirá en vivo por NBC y Peacock.

Bad Bunny ya tiene su primer Emmy

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ganó el sábado el primer Emmy de su carrera gracias al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX. El programa obtuvo siete trofeos en total y se impuso a las transmisiones de los Oscar, los Grammy y los Tony.

“El Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny” fue elegido mejor especial de variedades. El artista fue nominado con su nombre real, Benito Antonio Martinez Ocasio, y recibió el premio en su doble condición de productor e intérprete. Se trató, además, de su primera nominación a los Emmy.

Bad Bunny obtuvo su primer Emmy por el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que consiguió siete galardones en total.

Las grandes figuras que podrían ganar

Aunque buena parte de los reconocimientos de este fin de semana corresponden a equipos detrás de cámaras, también habrá importantes nombres entre los nominados. Rob Reiner, fallecido junto con su esposa Michele Singer Reiner en diciembre, podría recibir un Emmy póstumo como actor invitado en una comedia por “The Bear”. Casi cinco décadas atrás había ganado dos por “All in the Family”.

También compite Michael J. Fox, ganador de cinco Emmy, por su participación en “Shrinking”, donde interpreta a un paciente con Parkinson, enfermedad que le fue diagnosticada en la vida real durante la década de 1990.

La Academia trasladó además cinco categorías de actuación de la gala principal al domingo, entre ellas mejor actor y mejor actriz de reparto en una serie limitada: Jason Bateman, Charles Melton, Dakota Fanning y Laurie Metcalf figuran entre los nominados.

Jason Bateman, Charles Melton, Dakota Fanning y Laurie Metcalf están entre los actores nominados a los Premios Emmy 2026.

Pluribus y Widow’s Bay buscan sorprender

Entre las producciones debutantes que podrían tener una noche destacada aparecen dos series de Apple TV. Widow’s Bay, una comedia de terror, podría conseguir hasta 10 premios durante el fin de semana.

Por su parte, Pluribus, el drama creado por Vince Gilligan, responsable de “Breaking Bad”, también podría llevarse hasta 10 estatuillas. La historia presenta a una mujer enfrentada a una mente colmena y tiene como protagonista a Rhee Seahorn, una de las favoritas en la categoría de mejor actriz.

“The Pitt” también domina las nominaciones de actuación en drama, con dos intérpretes postulados a mejor actor invitado y tres candidatas a mejor actriz invitada. Entre ellas se encuentra Tal Anderson, actriz autista y defensora de la representación de intérpretes neurodivergentes, nominada por su papel de Becca King.

El domingo también tendrá entre sus presentadores a Taylor Dearden y Noah Wyle, protagonista de “The Pitt”, quien acumula cuatro nominaciones para la ceremonia principal. Cinco de las siete nominadas a mejor actriz invitada en una comedia pertenecen a “Hacks”, entre ellas Leslie Bibb y Laurie Metcalf, quienes podrían conseguir dos premios.

El sábado se entregaron reconocimientos a series sin guion, programas de variedades y especiales, mientras que la ceremonia del domingo estará enfocada principalmente en dramas, comedias y series limitadas.