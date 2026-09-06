Las ventas minoristas pyme cayeron 0,2% interanual en agosto y acumulan baja de 2,4% en lo que va del año + Agregar ámbito en









El consumo volvió a mostrar así otro dato negativo. El menor poder adquisitivo, el aumento de las tarifas y el endeudamiento familiar profundizaron la cautela de los consumidores.

El relevamiento de CAME mostró una caída de 2,7% frente a julio y un retroceso acumulado de 2,4% en lo que va del año. Las ventas online, en cambio, crecieron 17,6% interanual. Mariano Fuchila

Las ventas minoristas de las pymes registraron una caída interanual de 0,2% en agosto, medidas a precios constantes, según un relevamiento del sector. En la comparación con julio, la actividad mostró un retroceso de 2,7%, mientras que en los primeros ocho meses del año acumula una contracción de 2,4%.

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En su informe, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) explicó que la baja interanual estuvo vinculada con una reducción del poder adquisitivo, en un contexto marcado por el incremento de las tarifas de los servicios y el endeudamiento de las familias. A esto se sumó el menor movimiento posterior a las vacaciones de invierno y una menor disponibilidad de ingresos, factores que llevaron a los consumidores a priorizar los gastos considerados indispensables.

El escenario también se reflejó en la percepción de los propios comerciantes. El 47,4% de los empresarios consultados señaló que su nivel de actividad se mantuvo estable frente a agosto del año pasado, aunque ese porcentaje cayó 0,7 puntos respecto de julio. En paralelo, el 46,5% aseguró que su situación empeoró, dos puntos más que el mes anterior, mientras que apenas el 6,1% reportó una mejora.

De cara a los próximos 12 meses, las expectativas permanecen divididas. El 43,9% de los comerciantes espera que su situación económica no registre cambios, mientras que el 42,8% proyecta una mejora y el 13,3% anticipa un deterioro. A la hora de evaluar nuevas inversiones, el panorama es más cauteloso: el 57,9% consideró que no es un buen momento para invertir en su empresa, frente a un 13,5% que sí lo haría.

La variación mensual en el último año de las ventas, según datos de CAME. CAME Ventas minoristas: qué pasó en cada rubro El desempeño fue dispar entre los distintos sectores relevados por CAME. Cuatro de los siete rubros registraron crecimiento interanual, con Perfumería a la cabeza, con una suba de 12,8%. Le siguieron Textil e indumentaria, con 6,4%; Calzado y marroquinería, con 1,2%; y Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, con 0,3%.

En el otro extremo, Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles registró la mayor caída, con un retroceso de 4,8%. También disminuyeron las ventas de Alimentos y bebidas (-2,5%) y Farmacia (-0,5%). El canal online, en cambio, mostró un comportamiento positivo. Las ventas por internet realizadas por comercios que cuentan con local físico crecieron 17,6% interanual en agosto y registraron además una mejora de 0,4% frente a julio. El dato marca una diferencia con la evolución general de las ventas y muestra la creciente importancia del comercio electrónico como canal de comercialización para las pymes. Rubro a rubro, cómo le fue a las ventas en el último mes. CAME