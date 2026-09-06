Kimi Antonelli ganó en Monza y Franco Colapinto terminó 9° tras una gran remontada

El argentino recuperó posiciones tras la salida de pista que lo había relegado y se metió entre los diez primeros en Monza.

Franco Colapinto avanzó hasta el 9° puesto en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, después de haber caído hasta el 16° lugar por un despiste mientras luchaba con Lewis Hamilton . El argentino recuperó seis posiciones y ahora se encuentra en zona de puntos en el circuito de Monza.

El piloto de Alpine había protagonizado un excelente relanzamiento tras la bandera roja y llegó a ubicarse tercero. Sin embargo, Max Verstappen lo superó poco después y, cuando disputaba la posición con Hamilton, Colapinto se fue muy ancho en una de las curvas. El despiste le hizo perder numerosas posiciones y lo dejó momentáneamente 16°.

Antes de la complicación, el argentino había tenido una gran largada desde la séptima posición , su mejor ubicación de partida desde que llegó a la Fórmula 1. En los primeros giros consiguió avanzar rápidamente y llegó a colocarse cuarto.

Luego del relanzamiento, Colapinto volvió a aprovechar el rendimiento de su Alpine y escaló hasta el tercer puesto , pero la lucha con los pilotos de adelante terminó perjudicándolo. Tras el despiste en la vuelta 6, regresó a la competencia muy relegado.

Con el avance de la carrera, el argentino consiguió recuperar posiciones y ya marcha 12° , a la espera de seguir avanzando para ingresar al grupo de los diez primeros, que otorga puntos en la Fórmula 1.

Fuerte accidente de Leclerc y bandera roja

En la vuelta 3, Charles Leclerc sufrió un fuerte accidente que obligó a neutralizar la carrera. El piloto de Ferrari recibió un duro golpe, aunque pudo bajarse del auto por sus propios medios y no presentó inconvenientes visibles tras el impacto.

La bandera amarilla apareció justo después de que Colapinto se trepara al cuarto puesto. Poco después, los comisarios decidieron mostrar la bandera roja y detener la competencia para permitir las tareas necesarias tras el accidente.

Charles Leclerc sufrió un fuerte accidente en la tercera vuelta del Gran Premio de Italia y la carrera debió ser detenida con bandera roja.

Colapinto tuvo una clasificación histórica

Las mejoras implementadas por Alpine mostraron sus primeros frutos durante la clasificación del Gran Premio de Italia. Pierre Gasly sorprendió a todos y este sábado se quedó con la pole position de cara a la carrera que iniciará a las 10 horas. Por su parte Franco Colapinto cerró su último vuelta 8°, pero largará 7° por las sanciones de la FIA aplicadas al piloto de Mercedes Benz, Kimi Antonelli.

El francés logró una marca de 1:21.786 en su segundo intento de la Q3 en Monza. El francés de Alpine superó por apenas 0.060 a George Russell (Mercedes), que registró 1:21.846. El podio lo completa Oscar Piastri (McLaren), con un tiempo de 1:21.966, por lo que largará desde la segunda fila junto al británico.

Colapinto selló su mejor clasificación de la temporada. Marcó 1:22.220 y terminó como el octavo piloto más rápido de la clasificación. Además, consiguió el mejor tiempo del primer sector de toda la clasificación, con un registro de 26.779. Su vuelta quedó a 0.434 segundos del tiempo de Gasly.

"Una sorpresa del equipo. No es que esperáramos hacer la pole", declaró Colapinto tras la finalización de la Q3 y agregó: "Creo que 8º era un muy buen resultado para nosotros ayer y hacer la pole es una sorpresa muy grande para todos (...) Obviamente que con con ganas de mañana hacer una buena carrera".

El piloto argentino consiguió además el mejor tiempo del primer sector de toda la clasificación. @AlpineF1Team

El argentino también tuvo palabras de elogio para su compañero de equipo, que logró una clasificación histórica en un circuito que ya lo vio ganador con la escudería Alpha Tauri en 2020: "Gran laburo de Pierre y del equipo para hacerlo".

"Pierre daba saltos más grandes que yo, y yo no hacía las mejoras, no encontraba esas mejoras que que él tenía", analizó sobre su rendimiento el pilarense. "Creo que un par de curvas me estuvieron costando toda la sesión. No le encontré a la vuelta cuando iba mejorando la pista y eso fue un poco lo que me faltó. Es parte de la experiencia y también lo que tengo que aprender de un piloto experimentado como Pierre", sentenció.

Franco Colapinto palpita el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y va por más: "Vamos para adelante"

Franco Colapinto llega al Gran Premio de Italia con mejores sensaciones en Alpine y considera que la largada será una de las claves para conseguir un buen resultado. El piloto argentino remarcó la importancia de las primeras vueltas para ganar posiciones y destacó la evolución del equipo respecto de las carreras anteriores.

“Es importante la largada. Vamos a intentar hacerlo bien, junto a unas buenas primeras vueltas, e ir para adelante con buen ritmo”, señaló Colapinto en la previa de la competencia. El circuito de Monza puede volver determinantes los primeros metros, por lo que el argentino buscará aprovechar cualquier oportunidad desde el comienzo.

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Además, Colapinto valoró el rendimiento mostrado por Alpine en comparación con las últimas competencias. “Estamos mejor que en otras carreras”, afirmó el piloto, que buscará convertir esas buenas sensaciones en un resultado que le permita volver a acercarse a la zona de puntos. La jornada también tuvo la visita de Lionel Scaloni, quien pasó por los boxes para saludarlo y brindarle su apoyo.

Scaloni fue a ver a Colapinto en el GP de Italia

Consultado por el piloto de Alpine, Scaloni dejó un mensaje de respaldo y deseó que su presencia en Monza pueda traerle suerte al argentino. “Ojalá le dé suerte porque se lo merece”, expresó el entrenador, que se mostró entusiasmado por acompañar al piloto en una jornada especial.

La visita de Scaloni suma así otra cuota de apoyo argentino en Monza, donde Colapinto busca aprovechar una mejora en el rendimiento de Alpine para avanzar posiciones. El piloto había señalado antes de la carrera que una buena largada y las primeras vueltas serán determinantes para intentar tener un buen resultado.

ESPN

El fin de semana de Franco Colapinto en italia

Los resultados de Alpine llegaron luego de que la escudería tuviera sensaciones encontradas durante las prácticas libres. El sábado cerró de manera positiva para el argentino, que había terminado 10° con un tiempo de 1:23.101, mientras que su compañero Pierre Gasly fue noveno con 1:22.898.

El rendimiento mostrado por Alpine en la FP3 permitió que la escudería colocara a sus dos autos dentro del Top 10. Colapinto, además, volvió a mostrarse competitivo después de haber terminado 9° en la FP1 y 11° en la FP2.

En la última práctica, el argentino comenzó con neumáticos medios nuevos y salió temprano a pista. Durante los primeros minutos trabajó junto a Gasly en la succión, un aspecto importante en un circuito caracterizado por sus largas rectas. Después de siete vueltas, su mejor registro era de 1:23.766. Más tarde volvió a salir con el mismo compuesto para trabajar en ritmo de carrera y llegó a completar 16 giros.

FP3 CLASSIFICATION



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Para la simulación de clasificación, Colapinto colocó neumáticos blandos y marcó 1:23.101. Ese tiempo inicialmente lo llevó al octavo lugar y fue conseguido sin contar con succión.

Con las mejoras del resto de los pilotos, finalmente quedó décimo, a 882 milésimas del Mercedes de George Russell, que fue el más rápido. Gasly, por su parte, terminó noveno.

Más atrás en el tiempo, el pasado viernes, Alpine puso en el auto de Colapinto el paquete de mejoras que Gasly ya había llevado en Zandvoort y las sensaciones del pilarense venían en alza. El argentino comenzó el fin de semana con un noveno puesto en la FP1, donde registró 1:24.028 con neumáticos medios. Sin embargo, sufrió una pérdida de potencia cuando buscaba su vuelta rápida con blandos y no pudo completar la simulación de clasificación. Según había señalado, tenía margen para bajar hasta cinco décimas su registro.

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En esa primera práctica también se mostró conforme con el rendimiento del auto en las tandas largas: “El FP1 había sido muy positivo, el long run había sido muy bueno. Con las medias había hecho un tiempo muy rápido y tenía mucho para mejorar”, explicó después de bajarse del Alpine.

Las sensaciones cambiaron durante la FP2. Colapinto completó 27 vueltas y mejoró su tiempo hasta 1:23.619, pero terminó 11° y no encontró el mismo funcionamiento del auto: “Estamos un poquito perdidos. Creo que dimos un paso para atrás”, reconoció.

La tercera práctica, sin embargo, volvió a mostrarlo dentro del Top 10 y dejó a Alpine con sus dos autos entre los diez mejores de la sesión.

Cómo es el circuito de Monza

El Autodromo Nazionale di Monza tiene 5,793 kilómetros y 11 curvas. Es uno de los trazados más rápidos del campeonato y se caracteriza por sus largas rectas, que llevan a los equipos a reducir al mínimo la carga aerodinámica para conseguir mayor velocidad.

Entre sus principales sectores aparecen la Variante del Rettifilo, la Variante della Roggia, las dos curvas de Lesmo, la Variante Ascari y la Curva Alboreto, conocida como Parabolica.

La carrera tendrá 53 vueltas, con una distancia total de 306,72 kilómetros. El récord oficial es de 1:20.901, establecido por Lando Norris en 2025.

GP de Italia 2026: cronograma

Sábado 5 de septiembre

Prácticas libres 3: 07:30 - Finalizada

Clasificación: 11:00 - Finalziada

Domingo 6 de septiembre

Carrera: 10:00

Fernando Alonso largará desde boxes en Monza por problemas en el motor Honda

Fernando Alonso no podrá comenzar el Gran Premio de Italia desde la posición que había conseguido en la clasificación. El piloto de Aston Martin deberá largar desde la calle de boxes de Monza luego de que Honda detectara inconvenientes en distintos componentes de su unidad de potencia.

Fernando Alonso deberá largar desde la calle de boxes en el Gran Premio de Italia.

El español había terminado 21° en la clasificación, por delante únicamente de su compañero Lance Stroll, pero las sanciones a Kimi Antonelli, Liam Lawson y Alex Albon le permitían avanzar algunos puestos en la parrilla. Sin embargo, los problemas detectados en su Aston Martin AMR26 modificaron la situación y la FIA determinó que deberá iniciar la carrera desde el pit-lane.

Honda revisó el monoplaza después de la clasificación, luego de que el motor se apagara durante el último intento de Alonso en la Q1. La marca japonesa detectó inconvenientes en varios componentes de la unidad de potencia y cualquier reemplazo supone una sanción, debido a que Aston Martin ya superó el límite de piezas permitido para la temporada. El inconveniente vuelve a poner bajo la lupa el rendimiento del motor Honda, especialmente en un circuito como Monza, donde las largas rectas exigen al máximo a las unidades de potencia.