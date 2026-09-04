De la televisión al imperio de la moda: cómo Nicole Richie transformó su carrera y construyó una fortuna de millones

Pese a tener un apellido ligado al exitoso músico, logró construir su propia carrera en la televisión y en la industria de la moda.

Nicole Richie, la hija del músico, consiguió ganar notoriedad sin depender de su apellido.

Nicole Richie tenía 22 años cuando "The Simple Life" la convirtió en una de las caras más conocidas de la televisión estadounidense. La exposición fue enorme, pero no se quedó en el reality: armó una carrera en la moda, lanzó proyectos propios y hoy su patrimonio se estima en millones de dólares.

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Ella ya cargaba con un apellido conocido mucho antes de aparecer en pantalla. Lionel Richie la adoptó cuando tenía nueve años y creció rodeada de figuras de la música y el espectáculo, aunque terminó construyendo un camino bastante distinto al de su padre.

"The Simple Life" se estrenó en 2003 y tenía una fórmula bastante simple: sacar a Richie y Paris Hilton de la vida de lujos que conocían para ponerlas frente a trabajos y situaciones cotidianas. El programa funcionó durante cinco temporadas y convirtió a las dos amigas en figuras centrales de la cultura pop de aquellos años.

Nicole consiguió dar el salto a la fama por su rol en la televisión.

Nicole siguió apareciendo en pantalla después del reality. Pasó por "Eve", "Six Feet Under" , "Chuck" y otras series, además de conseguir años más tarde un papel recurrente en "Great News" . Pero mientras todavía mantenía un pie en la televisión, ya empezaba a hacerse un lugar en otro ambiente.

Primero llegaron los trabajos como modelo para publicaciones como Vogue y Elle y los contratos con Bongo Jeans, Urban Decay y Jimmy Choo. Después decidió dar un paso más y empezar a desarrollar sus propios diseños, con joyas, ropa, calzado, bolsos y accesorios.

House of Harlow 1960 se convirtió en su proyecto más importante. La marca nació enfocada en joyería y luego amplió su catálogo, mientras Richie también desarrollaba la línea de ropa Winter Kate. Para 2011, sus productos ya se vendían en más de 700 tiendas de 23 países.

El reconocimiento también empezó a llegar desde dentro de la industria. En 2010 recibió el premio a Emprendedora del Año en los Glamour Women of the Year Awards, mientras sus colecciones ganaban lugar en publicaciones especializadas y grandes tiendas.

Nicole fue adoptada por el músico Lionel Richie cuando era una niña, un vínculo que la acompañó desde sus primeros años en los medios. Instagram: @nicolerichie

El impacto de su matrimonio con Joel Madden y sus negocios familiares

Nicole Richie comenzó su relación con Joel Madden, cantante de Good Charlotte, en 2006. La pareja tuvo dos hijos, Harlow y Sparrow, y se casó en 2010. Durante mucho tiempo cada uno siguió con sus propios proyectos, aunque en los últimos años también empezaron a trabajar juntos.

Ese punto de encuentro fue House of Harlow. Nicole recuperó el control creativo completo de la firma en 2024 y encaró una nueva etapa con la idea de volver a poner la joyería en el centro. Incluso dejó atrás el "1960" de su nombre original y pasó a presentarse simplemente como House of Harlow.

Madden también se metió de lleno en el relanzamiento. Ambos trabajan en la nueva estructura de la empresa y en una colección de joyería de lujo realizada con diamantes naturales.

La pareja, además, hizo varios movimientos importantes en el mercado inmobiliario. En 2015 pagó u$s6,7 millones por una casa en Beverly Crest, al oeste de Los Ángeles, que años atrás había pertenecido a Jack Nicholson.

En junio de 2021 la vendieron a Adele por u$s10 millones. Apenas tres meses después volvieron a comprar en la misma zona y desembolsaron u$s10,2 millones por otra propiedad.

Además de su rol en la televisión y la moda, Richie consiguió destacarse como escritora. Instagram: @nicolerichie

A cuánto asciende hoy el patrimonio neto de Nicole Richie

El patrimonio neto de Nicole Richie está estimado actualmente en u$s40 millones. Esta cifra también incluye la fortuna de Joel Madden, por lo que no corresponde únicamente a los bienes e ingresos personales de la diseñadora.

Uno de los proyectos que aumentó su patrimonio fue la escritura. En 2005 lanzó "La verdad sobre los diamantes", una novela inspirada libremente en sus propias experiencias con la fama, las fiestas y las adicciones durante su juventud.

El libro llegó a la lista de los más vendidos de The New York Times y hasta despertó interés para una posible adaptación televisiva. Cinco años después volvió a publicar y lanzó "Timeless", su segunda obra.