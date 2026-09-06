El despiste de Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia que le costó caro: iba 3° y quedó 16°

Franco Colapinto tuvo un comienzo prometedor en el Gran Premio de Italia, pero un despiste cuando marchaba entre los primeros lo obligó a perder varias posiciones y complicó su carrera en Monza. Antes, Charles Leclerc protagonizó un fuerte accidente con su Ferrari que llevó susto y alerta a los espectadores.

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El piloto argentino de Alpine había largado séptimo y consiguió avanzar hasta la cuarta posición antes de la bandera roja provocada por el fuerte accidente de Charles Leclerc. En la segunda largada, Colapinto volvió a protagonizar una buena maniobra y llegó a ubicarse tercero tras superar a Max Verstappen.

Sin embargo, el neerlandés recuperó rápidamente la posición al adelantarlo en la Variante della Roggia. Poco después, Colapinto perdió el control de su Alpine A526 al transitar por la primera curva de Lesmo y terminó fuera de pista.

El argentino pasó por la grava y perdió una importante cantidad de posiciones. Como consecuencia del despiste, cayó hasta el puesto 16 del clasificador del Gran Premio de Italia, después de haber llegado a estar en el tercer lugar.

El incidente significó un duro golpe para Colapinto, que había mostrado un ritmo competitivo durante las primeras vueltas y aprovechado las alternativas que se dieron en Monza. El piloto de Alpine deberá ahora intentar recuperar posiciones en una carrera que se presentó cambiante desde sus primeros giros.

ESPN / F1 TV