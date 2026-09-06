Inflación de agosto: el mercado espera que perfore el 2%

El mercado espera que el IPC de agosto marque uno de los registros más bajos del año. El REM proyectó 1,7% para el mes y un rango de entre 1,6% y 1,8% hasta febrero.

El REM estimó que la inflación de agosto fue de 1,7%, pero anticipó que el proceso de desaceleración será gradual: para los próximos meses proyecta variaciones de entre 1,6% y 1,8%.

La inflación de agosto habría marcado una fuerte desaceleración respecto del 2,1% registrado en julio y se habría ubicado en torno al 1,7%, según las primeras estimaciones del mercado. Tal como adelantó Ámbito , las principales consultoras privadas habían anticipado durante las últimas semanas que el IPC volvería a ubicarse por debajo del 2%, impulsado principalmente por una menor presión de los alimentos y por el final de los factores estacionales vinculados a las vacaciones de invierno.

Ahora, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA confirmó esa tendencia y ubicó la estimación para el mes en 1,7%. El dato definitivo será publicado por el INDEC el próximo jueves. Mientras tanto, las mediciones privadas habían mostrado un abanico de proyecciones de entre 1,4% y 1,9%.

Fundación Libertad y Progreso calculó el menor registro, con 1,4%; EcoGo estimó 1,5%; C&T Asesores Económicos, 1,6%; Analytica, 1,7%; y Equilibra, 1,9%. La coincidencia entre las distintas mediciones es que agosto habría dejado atrás el salto del mes anterior y retomado la tendencia descendente que se había interrumpido en julio.

El resultado de agosto, que el INDEC dará a conocer esta semana, será la primera señal concreta para medir cuánto de esa mejora puede sostenerse hacia fin de año.

Uno de los principales factores detrás de la desaceleración fue el comportamiento de los alimentos y bebidas , un rubro de fuerte incidencia en el IPC. Fundación Libertad y Progreso estimó una suba de apenas 1,1% en esa categoría, mientras que otras consultoras también detectaron una moderación respecto de los meses anteriores. En paralelo, perdió fuerza el efecto de los precios estacionales que habían presionado durante las vacaciones de invierno, especialmente en turismo, hoteles y pasajes aéreos.

En el Gran Buenos Aires, C&T Asociados calculó una inflación minorista cercana al 1,6%, el nivel más bajo desde agosto del año pasado. La consultora explicó que el menor ritmo de aumento estuvo asociado principalmente a la caída de la incidencia de los componentes estacionales, aunque frutas y verduras volvieron a mostrar subas importantes. Vivienda mantuvo un ritmo cercano al 2,5% y salud avanzó alrededor del 2%, mostrando que la desaceleración no fue homogénea entre los distintos componentes de la canasta.

Qué dijo el REM sobre la inflación

El Relevamiento de Expectativas de Mercado realizado entre el 27 y el 31 de agosto llevó la estimación de inflación para agosto al 1,7%, una décima menos que en el relevamiento anterior. El cálculo fue realizado sobre la base de las respuestas de 35 consultoras y centros de investigación, junto con 12 entidades financieras. Para los próximos meses, sin embargo, los analistas no proyectan una caída abrupta del IPC: esperan una inflación de 1,6% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,8% en diciembre.

El escenario que plantea el REM marca así un nuevo piso para la inflación, pero también un límite a la velocidad de la desinflación. El mercado espera que el índice permanezca por debajo del 2% mensual, aunque todavía lejos de una inflación cercana al 1% o inferior. En otras palabras, agosto podría ser un buen dato para el Gobierno, pero las proyecciones no anticipan una profundización marcada de la baja durante el último trimestre.

De hecho, los analistas que participaron del relevamiento estiman que la inflación se mantendrá entre 1,6% y 1,8% mensual hasta febrero, mientras que para todo 2026 proyectan una suba acumulada de los precios cercana al 30%. Para los próximos 12 meses, la expectativa se ubica en torno al 21%. El escenario muestra una desaceleración respecto de los niveles anteriores, pero también una resistencia de la inflación a perforar determinados niveles.

El dato de agosto será observado especialmente por el Gobierno porque permitiría mostrar una recuperación del sendero de desinflación después del 2,1% de julio. La discusión, de todos modos, empieza a trasladarse hacia los próximos meses: con el IPC nuevamente por debajo del 2%, el desafío será determinar si el proceso puede continuar hacia niveles más bajos o si el 1,5%-1,8% mensual se consolida como un nuevo piso.

En ese sentido, el mercado mantiene una mirada cautelosa. Las expectativas para el último trimestre no muestran una baja pronunciada y, aunque el consenso apunta a que la inflación seguirá comenzando con el número 1, los analistas todavía no ven condiciones para una aceleración de la desinflación.