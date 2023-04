Presión sobre reservas: pagos de 6 provincias por u$s423,7 M

De la mano de los u$s 423,7 millones pagados por seis gobernadores, el peso en marzo de los vencimientos en dólares de los títulos públicos provinciales fue del 63,4% sobre el total, “muy por encima” del 22,6% registrado en febrero y también superior al 51,8% de marzo de 2022, en un escenario que sumó presión a la escasez de reservas del Banco Central.

En esa línea, señaló que “esa fuerte necesidad de dólares por parte de las provincias ejerció una importante presión sobre las reservas y fue una -aunque no mayoritaria- razón por la que el BCRA perdió reservas en ese mes”.

“Sin embargo, se esperan seis meses de relativo alivio en este sentido, ya que si bien hay provincias que afrontan vencimientos en dólares en los próximos meses, no será de un volumen similar al operado en marzo”, resaltó Pegoraro.

Según lo detallado en el informe, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof abonó en marzo -reestructuración mediante- vencimientos de bonos en dólares por u$s 183,4 millones y de bonos en euros por EU 8,8 millones.

Por su parte, la administración del peronista chaqueño Jorge Capitanich pagó el 65° servicio de renta y amortización del CHAQ (un bono no reestructurado) por u$s 0,2 millones, y la del radical jujeño Gerardo Morales hizo lo propio por u$s 32,7 millones, por el 4° servicio de renta y 1° de amortización del JUS22, bono reestructurado en abril de 2021.

En tanto, el mendocino y también radical Rodolfo Suarez hizo frente a u$s 57,9 millones por el 4° servicio de intereses y el primer pago de amortización del PMM29, reestructurado en octubre de 2020. La rionegrina Arabela Carreras desembolsó u$s 10,6 millones por el cuarto servicio de renta -tras la reestructuración de marzo de 2021- del RND25. Y el peronista santafesino Omar Perotti afrontó u$s 129,4 millones por el 12° servicios de renta y 2° amortización del SF23D (sin reestructuración).

“En primer lugar se destaca, en este segmento, el alto volumen de vencimientos de la provincia de Buenos Aires vinculados a los servicios de renta de seis títulos, tres en dólares y tres en euros”, resaltó Pegoraro a este diario, además de remarcar que “para el 2024 se espera una presión mayor de dólares por estos títulos, ya que algunos de ellos comienzan a pagar amortización”.

Si la lupa incluye además a los pagos en pesos, el informe señala que en el tercer mes de este año las provincias y CABA enfrentaron vencimientos de títulos públicos por $ 134.872.354.631,9 millones (un total pesificado que incluye los vencimientos en moneda extranjera).

Se trata de un volumen que 104% superior a lo operado en el mismo mes de 2022, y 163,8% superior respecto a febrero de este año. El 79,3% de esos vencimientos correspondió a bonos y el 20,7% a letras. Y al desagregar los vencimientos según la moneda de pago, el 36,6% fue en pesos (por $ 49.403,5 millones, que incluye vencimientos liquidados en dólares pero que se cancelan en pesos) y el 63,4% fue en moneda extranjera, por u$s 423,7 millones (incluye vencimientos operados en euros).

Respecto de los vencimientos en función de la jurisdicción, el gobierno de Kicillof concentró el mayor volumen, con $ 61.456,4 millones (45,6% del total). En segundo lugar se ubicó la administración del santafesino Perotti, con el 19,7% ($ 26.624,1 millones). Y en el tercer escalón quedó el distrito del mendocino Suarez, con vencimientos por $ 13.684,7 millones (10,1%).