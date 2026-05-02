Jubilados, pensionados y asignaciones de ANSES ya saben cuándo reciben los depósitos de mayo 2026

El organismo previsional ya confirmó las fechas de cobro, el aumento y los montos finales para este mes. A su vez el bono extraordinario sigue vigente para los haberes más bajos del esquema.

El cronograma presenta cambios respecto a meses anteriores y arranca el lunes 11 de mayo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó las fechas de pagos para las prestaciones de mayo de 2026. Este mes se va a añadir un aumento del 3,4% , que impacta en todas las prestaciones.

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La actualización es por la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), que establece que los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

El bono de $70.000 sigue vigente para los beneficiarios de las prestaciones más bajas como un refuerzo. Si se recibe completo, parcialmente o directamente no aplica, depende exclusivamente del ingreso del jubilado o pensionado.

El organismo previsional va a aumentar las jubilaciones y prestaciones según la nueva fórmula de movilidad, la cual toma como referencia el IPC de dos meses atrás. A partir del dato de la inflación del mes de marzo, se van a actualizar los haberes. Con el aumento del 3,4% ya incorporado, los montos actualizados de ANSES para mayo, son los siguientes:

Jubilación mínima: $463.174,10 ($393.174,10 más $70.000 del bono adicional)

$463.174,10 ($393.174,10 más $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $384.539,27 ($314.539,27 del haber junto con el bono adicional)

$384.539,27 ($314.539,27 del haber junto con el bono adicional) Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.221,87 ($275.221,87 del haber y los $70.000 del bono adicional)

$345.221,87 ($275.221,87 del haber y los $70.000 del bono adicional) Pensión para Madres de 7 hijos: $463.174,10 ($393.174,10 del haber junto a los $70.000 del bono adicional)

$463.174,10 ($393.174,10 del haber junto a los $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: va a pasar de $2.559.188,80 a $2.645.689,40

El objetivo del bono adicional, que se agrega a las pensiones y jubilaciones, es ayudar a reducir el golpe que genera la inflación y garantizar que los beneficiarios puedan acceder a los servicios básicos.

El requisito clave para acceder al monto total es contar con un haber mínimo, que sea equivalente a $393.174,10. Quienes cobren montos más altos, pero que sigan siendo menores que $463.174,10, van a recibir un bono proporcional hasta alcanzar esta suma.

Jubilados Santa Fe Imagen: Pexels

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de mayo 2026

El calendario de pagos de ANSES para el mes de mayo ya esta confirmado. El mismo se va a organizar como de costumbre, según la prestación y la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima:

DNI terminado en 0: 11 de mayo

DNI terminado en 1: 12 de mayo

DNI terminado en 2: 13 de mayo

DNI terminado en 3: 14 de mayo

DNI terminado en 4: 15 de mayo

DNI terminado en 5: 18 de mayo

DNI terminado en 6: 19 de mayo

DNI terminado en 7: 20 de mayo

DNI terminado en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilados y pensionados con haberes superiores:

Para quienes cobran más que la mínima, el calendario se ubica en la segunda parte del mes:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

El cronograma de pagos para la AUH:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Igualmente en que caso de querer conocer a detalle todas fechas y lugares de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma oficial de ANSES, llamar al 130 o utilizar la aplicación Mi ANSES.

A través de estos canales, es posible verificar el calendario de pagos, el detalle de liquidaciones y el estado de cada prestación. El acceso se realiza con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Además, el sistema permite consultar de manera actualizada, si se perciben correctamente los beneficios y detectar eventuales inconsistencias en los pagos.