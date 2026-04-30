El dólar blue registró su mayor caída semanal en casi tres meses

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue retrocedió $20 en la semana.

El dólar blue cayó $20 (-1,4%) en la semana, lo cual significó su mayor retroceso desde la primera semana de febrero. De este modo, la cotización terminó a menos de $10 del oficial mayorista.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este jueves el informal cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . Implicó una merma de $15 respecto del miércoles.

Vale recordar que este viernes los mercados estarán cerrados por el Día Internacional del Trabajador.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.391 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.496,56 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.6% .

Valor del dólar MEP hoy, jueves 30 de abril

El dólar MEP cerró a $1.445,11 y la brecha con el dólar oficial es de 3.9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 30 de abril

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.833.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 30 de abril

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.478,04, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 30 de abril

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s76.324, según Binance.