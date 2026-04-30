El dólar blue cayó $20 (-1,4%) en la semana, lo cual significó su mayor retroceso desde la primera semana de febrero. De este modo, la cotización terminó a menos de $10 del oficial mayorista.
El dólar blue registró su mayor caída semanal en casi tres meses
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Fuerte desarme de posiciones en "carry trade": hacia dónde irán los flujos
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Mercados: el dólar cerró debajo de los $1.400 y mejoran los bonos, aunque los ADRs anotan mayoría de bajas
Este jueves el informal cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Implicó una merma de $15 respecto del miércoles.
Vale recordar que este viernes los mercados estarán cerrados por el Día Internacional del Trabajador.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 30 de abril
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.391 para la venta.
Valor del CCL hoy, jueves 30 de abril
El dólar CCL cerró a $1.496,56 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.6%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 30 de abril
El dólar MEP cerró a $1.445,11 y la brecha con el dólar oficial es de 3.9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 30 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.833.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 30 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.478,04, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 30 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s76.324, según Binance.
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