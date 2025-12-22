Presupuesto 2026: alerta en provincias por el posible desfinanciamiento de las escuelas técnicas y agrotécnicas

El proyecto que tratará el Senado prevé un recorte profundo sobre el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. "Todo eso está para atrás, no hay otra forma de decirlo", advierten desde Entre Ríos.

El Gobierno logró la media sanción en Diputados de su proyecto de Presupuesto 2026 y pese a que se rechazó el artículo 75 que derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, persiste un artículo que modifica y desfinancia a las escuelas técnicas y agrotécnicas del país. De subsistir esta iniciativa al momento de tratarse en el Senado estaría en riesgo que continúen funcionando cerca de 1.700 establecimientos en todo país, cuya presencia va desde la Puna jujeña hasta los lugares más fríos del sur argentino.

Según el último informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), al que tuvo acceso Ámbito , el proyecto de Presupuesto que tratará el Senado en los próximos días revela modificaciones estructurales que, de aprobarse, modificarían pilares legales vigentes en materia educativa. Por ejemplo, se advierte un recorte profundo del 93% sobre el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP) proyectado para 2026, frente a lo ejecutado en 2023. Además, profundiza el vaciamiento del fondo que, pese a estar vigente por ley, tuvo una ejecución del 10,8% en 2025 y se prevé ejecutar el 3,5% el año próximo. "En los hechos, el Gobierno elimina el Fondo", afirma el análisis.

Con la eliminación del fondo de financiamiento del sector, no se sabe qué le depara al futuro de estas escuelas, sostenidas también, en parte, por los gobiernos provinciales desde que asumió el presidente Javier Milei por la subejecución de los fondos asignados.

Al eliminar por completo su aporte, dejaría librado al azar este sector estratégico para la industria argentina y que geográficamente se encuentra en la ruralidad, en gran medida. Además, esta medida implicaría un desfinanciamiento también al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), que sufrirá un recorte del 84,5%, de acuerdo al mismo informe.

En Entre Ríos existen 54 escuelas técnicas y 31 escuelas Agrotécnicas, con una matrícula total cercana a los 35.000 estudiantes. "Todo eso está para atrás, no hay otra forma de decirlo. Hay una derogación en primera instancia en Diputados. Estamos tratando de avanzar con los senadores pero bueno, es un camino lleno de espinas", sostuvo el entrerriano Andrés Besel, secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

El dirigente sindical se mostró crítico con la postura de los representantes entrerrianos en la Cámara baja. "Nosotros repudiamos lo que hicieron los cinco diputados de Entre Ríos. Ya lo hemos manifestado y se lo hemos transmitido. Se han quedado callados. Es un Presupuesto que claramente va en contra de las escuelas técnicas y agrotécnicas", puntualizó, durante una entrevista en el programa "Amanece… que no es poco", por Radio Plaza 94.7 de esa provincia.

Besel advirtió que, de no mediar cambios, el impacto será progresivo y profundo. "Con el tiempo se va a llegar a un colapso si no sucede algo y si no obtenemos algún otro tipo de norma que pueda asegurar que los fondos vayan a llegar. Los fondos son por y para los alumnos y las alumnas, para el trabajo cotidiano y para su formación", afirmó.

Desde Jujuy, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), el gremio mayoritario de la docencia del sector y que conduce la profesora Mercedes Sosa, desde hace un mes que se advierte de este escenario y la asfixia que se cierne sobre cerca de 30 escuelas técnicas y agrotécnicas. Algunas se encuentran en plena puna jujeña, en donde cumplen un rol clave en la formación de estudiantes y en la organización cotidiana de la vida de esos pueblos o pequeñas ciudades. Algunas están en La Quiaca, El Aguilar, Maimará, Abra Pampa, El Moreno, Hornillos, Vianlito, Cieneguillas y Yavi.

El rector de la Escuela Técnica N° 45 "Félix Bourrén Meyer", de San Salvador de Jujuy, Martín Galeano, expresó su preocupación ante el posible desfinanciamiento del sector. "Para una escuela técnica, que se derogue INET y los fondos destinados significa condenarla al mal funcionamiento, a la baja calidad educativa y en muchos casos, a su extinción", afirmó, en declaraciones al medio El Mercurio. En la actualidad, agregó, las escuelas técnicas dependen en gran medida del financiamiento que llega a través de INET.

"La provincia no aporta prácticamente nada para el mantenimiento, capacitación técnica o equipamiento. Todo eso viene de INET", sostuvo. "Sin estos recursos, las instituciones quedarían en una situación crítica. Y si esto sigue adelante, las escuelas técnicas van a sufrir bastante", cerró.

Senado El Senado definirá el futuro del Presupuesto 2026 este viernes.

Desde el sur

En La Pampa existen unas 50 instituciones técnicas, entre escuelas técnicas, agrotécnicas y centros de formación profesional, con más de 9.000 estudiantes. En este contexto de inminente recorte, si el proyecto de Presupuesto se aprueba en el Senado, el secretario general de la AMET provincial, Cristian Paulino, alerto que "será difícil funcionar". De acuerdo al dirigente, esos fondos se utilizan para reparación edilicia, infraestructura, capacitación y actualización docente, adquisición de maquinaria y herramientas.

"Sin esos fondos no podemos proyectar, ni prever las compras. El gobierno provincial hace cargo pero tiene muchas cosas que atender, que dejó de hacer el Gobierno nacional. En definitiva, no podríamos solventar la capacitación docente, ni la compra de máquinas, que son costosas y las escuelas no pueden afrontar. Tampoco podríamos comprar los insumos para los talleres", advirtió Paulino en una entrevista a "Diario Textual".

Este medio dialogó con un funcionario provincial de un gobierno de la región Mesopotamia, quien advirtió en off que las cuentas locales están muy ajustadas por las múltiples áreas de las que se retiró la Nación. De avanzar ese mazazo a la educación técnica el escenario se pondrá mucho más complejo, aseveró.