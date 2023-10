PreViaje: Sergio Massa adelantó que enviará un proyecto al Congreso para que sea ley

A días de las elecciones generales del 22 de octubre , el candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa , anunció que este lunes va a enviar un proyecto de ley al Congreso para que el programa PreViaje sea una "política permanente".

"El PreViaje impacta en un montón de empresas hoteleras, gastronómicas y restaurantes, artesanos. Es un programa con el que financiamos con devolución a la gente parte de lo que gasta en el turismo interno de la Argentina", señaló Massa en La noche de Mirtha.

"Antes el turismo era diciembre-marzo, más estacional. Ahora se está dando una estabilización que genera mucho más empleo", remarcó

Además, consideró que el programa es importante porque "anima a invertir" y "genera mucho movimiento".

La quinta edición de PreViaje, que moviliza a más de 500 mil turistas entre el 29 de septiembre y el 17 de octubre, impulsaba movimiento turístico récord este fin de semana largo por el día de la Diversidad Cultural.

El programa del Gobierno Nacional alcanzó a 7,5 millones de turistas, con un impacto económico superior a los $790 mil millones en sus cinco etapas.

previaje-4-turismo.webp PreViaje regirá desde fines de septiembre hasta fin de octubre de este año

Ganancias e IVA

El candidato de UP consideró que esta última semana antes de las elecciones generales "será importante y vamos a esclarecerle al laburante que somos la única fuerza que defiende la eliminación definitiva del Impuesto a las Ganancias".

Massa destacó el rol de las políticas públicas y remarcó que la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) permite vender "gas al mundo" .

A la vez, comentó que es necesario generar un programa que "privilegie el desarrollo argentino y que no sea inflacionario".

Luego criticó a Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA) y remarcó que "hay quienes dicen ideas de campaña de manera alocada solo para simpatizar a un grupo, pero no tienen la mirada estratégica de país puesta sobre la mesa".

Massa insistió con su proyecto de unidad nacional

También reiteró su propuesta de Gobierno de "unidad nacional" con sectores que conforman incluso JxC, así como también de la economía popular y los ámbitos empresarial y agropecuario.

"Una de las críticas (que recibe) es que hablo con todos los sectores, pero eso es mi fortaleza, porque el 10 de diciembre me voy a sentar con distintos sectores para construir un Gobierno de unidad nacional. No hay que sorprenderse que haya sectores del PRO, el progresismo, sectores de la economía popular y del campo. Creo que a la Argentina la construimos entre todos".

Sobre la corrida financiera de los últimos días dijo que "hubo delincuentes que montaron una operación económica para ganar plata a costa del ahorro de la gente y lo tienen que pagar con cárcel, y esta semana vamos a seguir impulsando las investigaciones".

En ese aspecto reiteró que "ellos me conocen y yo los conozco, y yo voy a defender el ahorro de la gente, esperamos que nadie quiera lastimar el ahorro de los argentinos haciendo trampa, porque aunque me cueste la elección voy a ir a buscarlos para meterlos presos aunque me cueste la elección".