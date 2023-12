Provincia no adherirá al protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich

La Provincia de Buenos Aires salió ayer a despegarse del protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y anticipó que no adherirá ya que entiende que “criminaliza la protesta” y “sobrepasa un límite”. El anuncio fue realizado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en vísperas de la jornada de hoy, en la que organizaciones sociales, políticas y gremiales de todo el país marcharán para conmemorar los 22 años de las jornadas de diciembre de 2001 que marcaron el fin del gobierno de Fernando de la Rúa.

“A nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo. No vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones de ese protocolo, que entre otras cosas creo que criminalizan la protesta”, analizó el funcionario antes de la primera gran protesta durante la administración de Javier Milei. Bianco consideró que la movilización “obviamente tiene que ser con cierto orden”, pero criticó las disposiciones anunciadas por Bullrich.