Quién es Christopher Waller, el candidato para liderar la Fed en lugar de Jerome Powell

En plena temporada de especulaciones sobre el futuro liderazgo de la Reserva Federal de EEUU (Fed) y a pedido de Donald Trump, Christopher J. Waller surge como uno de los principales candidatos para sustituir a Jerome Powell , cuyo mandato concluiría en mayo de 2026.

Actualmente, Waller ocupa un lugar en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal desde el 18 de diciembre de 2020, tras una votación del Senado que lo ratificó por un pequeño margen, y su mandato se extendería hasta enero de 2030.

Anteriormente, fue vicepresidente ejecutivo y director de investigación del Banco de la Reserva Federal de St. Louis , puesto que comenzó en 2009.

Académicamente, Waller tuvo un sólido recorrido como profesor en la Universidad de Notre Dame y en puestos en la Universidad de Kentucky , la Universidad Indiana y como investigador afiliado en Europa.

Su aproximación a la política monetaria destaca por tres ejes fundamentales. Primero, considera los aranceles como choques inflacionarios transitorios , que no requieren ajustes permanentes de política.

Segundo, aboga por ajustes de tasas proactivos, anticipándose a deterioros económicos en lugar de reaccionar a datos rezagados.

Finalmente, favorece una política basada en proyecciones y datos futuros, en contraste con el enfoque tradicional dependiente de cifras actuales.

En busca de la independencia de la Reserva Federal

Esa filosofía le llevó a disentir en la reunión de julio de 2025, siendo uno de los pocos en oponerse a mantener las tasas sin cambios y a pedir un recorte inmediato de 25 puntos básicos, lo que captó la atención de los círculos económicos y del presidente estadounidense Donald Trump.

Según reportes, los asesores de Donald Trump se mostraron impresionados por su conocimiento profundo del sistema de la Reserva Federal y su disposición a guiarse por previsiones.

En este marco, su candidatura ya ganó terreno en plataformas de apuestas como Kalshi, donde ya supera el 50% de probabilidades de consagrarse como el nuevo líder de la Fed en reemplazo de Jerome Powell.

No obstante, cabe señalar que Waller fue claro al defender la independencia del banco central. En septiembre de 2024, afirmó que, aunque el presidente tiene derecho a expresar su opinión, eso no significa que la Fed deba ajustarse a ella.

Esta posición, bienvenida por analistas de Wall Street, como Michael Feroli de JP Morgan, resalta su reputación de ser “muy razonable” y menos susceptible a presiones políticas.

Los mercados también perciben en su perfil una mezcla adecuada de continuidad y flexibilidad. A diferencia de otros nombres con vínculos más directos con la Casa Blanca, como Kevin Hassett o Kevin Warsh, Waller tiene una trayectoria sólida en la Fed y una visión más técnica, lo que podría favorecer la estabilidad financiera y mantener la confianza inversora.