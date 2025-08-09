La FED expresó su preocupación por la "fragilidad" del mercado laboral en EEUU

n Departamento de Trabajo que arrojó un 4,2% en la tasa de desempleo. La creación de empleos se desaceleró drásticamente en los últimos tres meses, alcanzando un promedio mensual de 35 mil puestos.

La vicepresidenta de supervisión de la Reserva Federal , Michelle Bowman , expresó el sábado este sábado su preocupación por la fragilidad del mercado laboral luego de los recientes datos débiles de empleo. La funcionaria ratificó su confianza en los resultados de tres recortes de tasas de interés.

La Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos, decidió el mes pasado dejar los costos de endeudamiento a corto plazo en el rango de 4,25% - 4,50%, establecidos en diciembre. Bowman discrepó con esta política.

"Haber tomado medidas en la reunión de la semana pasada habría protegido proactivamente el riesgo de una mayor erosión de las condiciones del mercado laboral y un mayor debilitamiento de la actividad económica", afirmó Bowman en discurso para la Asociación de Banqueros de Kansas.

Bowman se refirió al informe mensual de empleo del Departamento de Trabajo que arrojó un 4,2% en la tasa de desempleo. No fue el único dato desalentador. La creación de empleos se desaceleró drásticamente en los últimos tres meses, alcanzando un promedio mensual de 35 mil puestos.

" Esto está muy por debajo del ritmo moderado observado a principios de año , probablemente debido a una importante disminución de la demanda laboral", sostuvo Bowman .

"Mi Resumen de Proyecciones Económicas incluye tres recortes para este año, lo cual ha sido consistente con mi pronóstico desde diciembre pasado, y los últimos datos del mercado laboral refuerzan mi opinión", agregó, preocupada.

