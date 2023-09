Randazzo cruzó a Bullrich: "Pedirle a un candidato a presidente que se baje es profundamente antidemocrático"

"Pedirle a un candidato a presidente que se baje es profundamente antidemocrático. Espero que Bullrich reflexione y admita que se equivocó. No solo el más votado puede competir. En época de tanto oportunismo por los cargos, nosotros sostenemos las ideas la coherencia y los valores" , argumentó Randazzo en su cuenta de X (ex Twitter).

El ex ministro del Interior y Transporte de Cristina Kirchner salió a cruce de Bullrich luego de que la titular del PRO, en uso de licencia, afirmara en declaraciones radiales: "Hay que dejar que el voto a Schiaretti se disperse como quiera. No sería malo que Schiaretti ahora no sea candidato a presidente. No sería malo, sería una buena idea".