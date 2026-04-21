La Libertad Avanza se activa en CABA con foco en 2027: con dudas por Manuel Adorni, Patricia Bullrich inicia recorridas

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reunió a la tropa y bajó línea: "Vamos por la Ciudad". Del encuentro participó la senadora y exministra, que busca aprovechar la caída del jefe de Gabinete en las encuestas por el escándalo judicial para impulsar su candidatura.

A la par del objetivo de la reelección presidencial de Javier Milei, La Libertad Avanza puso en marcha una nueva fase del plan para conquistar la Ciudad de Buenos Aires en 2027. Con las últimas victorias electorales a cuestas, y ya sin el acuerdo macro con el PRO, los violetas apuestan a arrebatarle el histórico bastión político al macrismo, en lo que promete ser una batalla feroz entre dos espacios que, al menos por el momento, a nivel nacional trabajan en sintonía para sostener el modelo económico. El escándalo judicial que enfrenta Manuel Adorni obligó a mover fichas y Patricia Bullrich toma vuelo.

El nuevo mojón lo plantó Karina Milei en un encuentro que se llevó a cabo en CABA a finales de la semana pasada. "El Jefe" bajó línea a la tropa porteña. "Vamos a ir por la Ciudad" , fue el mensaje -en clave de orden- que, según contó a Ámbito una fuente presente en la cita, les enfatizó a los referentes del espacio que acudieron a las oficinas de Avenida de Mayo. Por si habían dudas, los cañones violetas comienzan a apuntar a Uspallata, luego de la tregua de finales del año pasado.

La ambición más profunda de los libertarios es igualar el triplete de Juntos por el Cambio en 2015. En aquel año, la coalición que conformaron el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC) logró arrebatarle el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires al Frente para la Victoria, a través de los triunfos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, respectivamente. Y retuvieron la administración porteña.

Para lograr un triunfo en PBA, LLA explora un nuevo acuerdo con el macrismo que le permita ampliarse territorialmente para enfrentar al peronismo de Axel Kicillof. Sin el PRO no le alcanza. Pero en el caso de CABA el camino será diferente: repetir la experiencia de las elecciones porteñas de mayo del año pasado , cuando se quedaron con el primer lugar, superando al PJ y al macrismo. Aunque no les alcanzaría para quedarse con la jefatura, aspiran a superar a los amarillos una vez más y a dirimir la contienda con el justicialismo en un balotaje.

"Vamos a ir con un candidato puro de La Libertad Avanza" , dijo a Ámbito otra importante fuente violeta que estuvo presente en el encuentro del viernes pasado. Y, por si hubieran dudas, desde el entorno de Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en el terreno y presente en el encuentro, descartaron cualquier posibilidad de una nueva alianza: "No vamos a ser parte del macrismo. Trabajamos para ser una alternativa a Jorge Macri en 2027".

La orden de Karina a los libertarios porteños

Parte de la tarea que le encomendó Karina Milei a la tropa porteña consiste en profundizar el desmarque con el jefe de Gobierno, quien en el último tiempo, atendiendo a la avanzada libertaria, endureció su agenda con masivos desalojos de propiedades tomadas, más presencia policial en las calles y un duro punitivista en defensa del espacio público y el orden, que incluyó proyectos para combatir a los trapitos y a quienes destruyen bienes públicos. También respaldó a Milei por el envío al Congreso de la ley para bajar la edad de imputabilidad que LLA logró aprobar.

En los despachos porteños de LLA lo acusan de "copiar" la agenda violeta. Recientemente, Ramírez aprovechó una publicación de Macri sobre la eliminación de intermediarios en el cobro de planes sociales para chicanearlo: "Jorge Macri aplica las políticas del Gobierno nacional y hasta escribe como libertario. Ojalá también acompañe la Ley Bases, la adhesión al RIGI y al RIMI en la Ciudad. PD: Siempre tenemos lista la ficha de afiliación".

Del encuentro participaron los legisladores porteños Juan Pablo Arenaza, Leonardo Saifert, Andrea Freguia, Nicolás Pakgojz y Sandra Rey, además de los diputados nacionales Damián Arabia y Alejandro Fargosi, junto al senador Agustín Monteverde. Allí, la hermana del Presidente también mandató a los libertarios porteños a que presionen al oficialismo en la Legislatura para que avancen los proyectos violetas. Además de las iniciativas mencionadas por Ramírez, proponen eliminar el Instituto para la Vivienda de la Ciudad (IVC) y suprimir la pauta oficial, entre otras. Esta última fue a propuesta de Adorni.

lla caba Patricia Bullrich junto a Juan Pablo Arenaza, uno de sus alfiles en el distrito porteño.

Con dudas sobre Manuel Adorni, Patricia Bullrich toma vuelo

El jefe de Gabinete no participó de la reunión del viernes. Su ausencia no pasó desapercibida dado que era hasta semanas atrás el candidato fijo de los Milei para el 2027 en CABA. La causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito, destapada a raíz de los gastos exorbitantes en sus viajes al exterior y la supuesta subdeclaración en la compra de propiedades, tiene a maltraer al exvocero. Y ahora también a los Milei, que deberán definir si buscan otra opción para competir con Macri.

Mientras tanto, la presencia de Patricia Bullrich en la mesa política porteña también dio que hablar. Ubicada apenas a un lugar de distancia de Karina Milei -solo separadas por Ramírez-, su asistencia marca la necesidad del espacio de mantener viva la expectativa electoral de la senadora, que aspira a construir su candidatura. Según confesó un legislador que asistió a la reunión, no se encumbró a nadie ni se deslizaron nombres posibles: "No hay nada definido".

La senadora nacional y exministra viene de ser la cara visible de la boleta violeta en octubre. Pese al éxito electoral y a ser una de las impulsoras de los acuerdos legislativos que le permitieron al oficialismo aprobar la reforma laboral, su vuelo propio genera desconfianza. De todas maneras, el objetivo de Bullrich es claro y en las próximas semanas saldrá a la calle a medir el pulso de la gente. "Vamos a hacer algunas recorridas. Patricia por ahora va a ir en su rol de Senadora", dijo una fuente cercana.

Bullrich busca aprovechar la caída en las encuestas del exvocero para encumbrarse como la candidata de LLA. A su favor cuenta con que los escándalos judiciales que afectan al oficialismo no rayan su imagen. Según Opina Argentina, la ponderación positiva se ubica en el 39%, mientras que para Jorge Giacobbe roza el 37%, por encima del Presidente. De todas maneras, la imagen negativa de ambos supera el 50%. En su contra: la última vez que compitió por un cargo Ejecutivo sucumbió en la primera vuelta, hecho que le valió su salto al barco violeta.

La presencia de la senadora en la reunión es leída por algunos de los presentes como un deshielo en la relación con Karina Milei y un posible guiño de cara al futuro. Otros, en cambio, refuerzan la idea de que no es tiempo de hablar de candidaturas y que, además, un año en la política argentina es una eternidad.