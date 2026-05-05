Vender una casa como lote: claves para hacerlo bien, precios y qué analizar en el mercado inmobiliario

La demanda de suelo se sostiene con valores firmes en Buenos Aires. Cómo detectar potencial constructivo, calcular incidencia y negociar con desarrolladores.

Vista aérea: en zonas con alta densificación, el valor del lote supera al de la construcción existente y activa el interés de desarrolladores.

En la Ciudad de Buenos Aires hay propiedades que cambian de valor según quién las analice. Para una familia, es una casa. Para un desarrollador, es un terreno con potencial de valorización. Esa diferencia no es menor: define el precio final y, en muchos casos, puede duplicarlo.

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El fenómeno responde a una lógica cada vez más visible. En barrios donde la densificación avanza, el valor no está en los metros cuadrados construidos sino en los metros que se pueden construir. Es decir, en lo que se pueden construir viviendas .

“Hay propietarios que siguen pensando su inmueble como vivienda cuando en realidad el mayor valor está en el lote”, dijo Federico Akerman , de la plataforma Terres. Explicó que el primer paso es entender para quién se vende, porque eso cambia por completo la referencia de precio.

Vender como casa y vender como lote no son variantes de una misma operación. Son negocios distintos.

En el mercado residencial, el comprador toma decisiones con un componente emocional fuerte. Evalúa si el espacio le sirve, si la distribución encaja, si el estado general acompaña. El proceso suele demorar entre seis meses y dos años.

Grafico terrenos 1 Fuente: Terres, inmobiliaria argentina especializada exclusivamente en terrenos para desarrollo inmobiliario

En el mercado de suelo, el análisis es técnico. El desarrollador calcula cuántos m2 puede construir, cuánto cuesta la obra, qué margen necesita y a qué valor venderá las unidades futuras. Con esa fórmula define cuánto puede pagar.

Si la cuenta cierra, oferta. Si no, descarta. Por eso, cuando hay interés real, los tiempos de cierre se acortan a un rango de 30 a 120 días.

Un contexto que favorece al lote

Aun con costos de construcción elevados, la tierra se mantiene como activo estratégico. Los desarrolladores compran con una mirada de mediano plazo y priorizan ubicaciones consolidadas.

“La tierra bien ubicada sigue siendo un recurso escaso y quien compra hoy proyecta a tres o cuatro años”, explicó Akerman.

Grafico terrenos 2 Fuente: Terres, inmobiliaria argentina especializada exclusivamente en terrenos para desarrollo inmobiliario

En ese contexto, la incidencia promedio en CABA ronda los u$s450 por m2. Sin embargo, la dispersión es amplia y depende del barrio, la normativa y el tipo de proyecto posible.

Precios de incidencia: el mapa actual

Los valores por m2 permiten entender dónde se concentra la demanda y cuánto puede pagar un desarrollador por un lote.

Barrios más caros (u$s/m2):

Recoleta: u$s700.

Belgrano: u$s700.

Palermo: u$s650.

Núñez: u$s600.

Colegiales: u$s550.

Coghlan: u$s500.

Villa Urquiza: u$s450.

Caballito: u$s450.

Devoto: u$s400.

Villa Crespo / Chacarita / Saavedra: u$s400.

Zonas intermedias y accesibles (u$s/m2):

Villa Ortúzar y Paternal: u$s350–400.

Almagro, Boedo y San Telmo: u$s250–400.

Flores, Floresta y Parque Chacabuco: u$s175–300.

Estos valores no son precios de publicación. Son referencias que utiliza el mercado para calcular cuánto vale el suelo en función del desarrollo posible.

Cómo saber si una propiedad califica

No todas las casas tienen potencial como lote, pero hay señales claras que permiten identificar oportunidades.

El entorno es el primer indicador. La presencia de edificios nuevos en la cuadra o en manzanas cercanas muestra que el mercado ya validó la zona.

Terrenos Construcción Propiedades En barrios consolidados, la venta como lote gana terreno: la demanda se concentra en parcelas bien ubicadas con capacidad para nuevos desarrollos

El frente del lote es otro factor clave. A partir de los 10 metros, las posibilidades de diseño mejoran y el valor aumenta. Las esquinas y dobles frentes tienen un atractivo adicional.

La antigüedad, en este caso, pierde peso. Una casa deteriorada en una buena ubicación puede resultar más valiosa que una propiedad en buen estado sin capacidad constructiva relevante.

El dato que define el precio

El paso central es el análisis de prefactibilidad. Este estudio cruza normativa urbana, precios de mercado y costos de obra para estimar el valor del lote.

A partir de esa información se calcula la incidencia, la métrica que define cuánto pesa el suelo en cada m2 vendible del proyecto.

También se incorpora la plusvalía urbana, un canon que puede impactar entre 10% y 35% según la zona y la capacidad constructiva adicional.

Akerman advirtió: “El propietario que llega a la negociación sin este análisis pierde poder frente al comprador”.

Cómo negocian hoy los desarrolladores

El mercado actual muestra una preferencia clara por operaciones al contado en dólares. Los desarrolladores buscan evitar condicionamientos y asegurar tiempos de obra.

También existen esquemas de canje por unidades futuras, aunque con menor peso en el contexto actual.

Desde el lado del propietario, la preparación previa resulta determinante. Título, informes registrales, plano de mensura e impuestos al día son requisitos básicos para avanzar sin demoras.

Si hay más de un titular, la coordinación entre partes puede definir el ritmo de la operación.

Una oportunidad que depende de la información

El avance del mercado de suelo no es casual. Responde a un stock habitacional envejecido, a la demanda de nuevos proyectos y a un marco normativo que habilita más metros en muchas zonas.

Ese escenario genera oportunidades, pero también exige mayor conocimiento.

Manuela Laciar, de Zanotti Propiedades, destacó que la diferencia está en cómo se llega a la negociación: “El propietario que entiende el potencial de su lote no queda atado a una tasación tradicional”.

Subasta Terreno Mercado Inmobiliario Esquina de las avenidas Pueyrredón y Córdoba, el potencial constructivo define el precio del terreno: metros vendibles, normativa y ubicación marcan la diferencia en la negociación

La especialista señaló que el error más frecuente es subvaluar el terreno por mirar solo la casa: “Hay casos donde el valor del suelo supera ampliamente al de la construcción y el vendedor no lo sabe”.

Del activo pasivo a la decisión estratégica

Vender una casa como lote implica cambiar la forma de pensar el activo. Ya no importa cuánto costó la última refacción o el estado de las instalaciones. Importa qué se puede construir.

Ese cambio permite transformar una propiedad de venta lenta en un activo con demanda concreta.

El mercado acompaña esa tendencia. La compra de tierra se mantiene activa, los valores por incidencia se sostienen y los desarrolladores amplían su búsqueda hacia nuevos barrios.

“Hoy el mercado premia a quien entiende el valor del suelo y se anticipa”, señaló Laciar, y concluyó que “vender bien un lote no depende de la urgencia, sino de llegar con información clara y negociar con una lógica profesional”.