Escrituras en CABA: subieron casi 18% en marzo, aunque se enfrían las compras con crédito hipotecario

Tras algunos meses en baja, las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires repuntaron en marzo. Según los últimos datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, se registraron 5.590 escrituras de compraventa , lo que representó una suba interanual del 17,8% frente a las 4.746 operaciones del mismo mes de 2025.

Además del avance frente al año pasado, marzo también dejó un fuerte repunte en relación con febrero, con un crecimiento del 50% mensual, aunque en el sector advirtieron que el primer bimestre suele mostrar una menor actividad por las vacaciones de verano.

El monto total involucrado en las operaciones alcanzó los $902.972 millones , un incremento del 46% interanual , mientras que el valor promedio por escritura fue de $161,5 millones , equivalente a u$s113.802 al tipo de cambio oficial promedio. En moneda local, el ticket medio subió 24,2% en un año, aunque medido en dólares mostró una baja del 4,1%.

Uno de los puntos que preocupa actualmente es el comportamiento del crédito hipotecario. En marzo se contabilizaron 834 escrituras formalizadas con hipoteca , lo que implicó una caída del 15,9% interanual . Aun así, este tipo de operaciones representó el 14,9% del total de las compraventas del mes.

En el mercado sostienen que el financiamiento sigue siendo una variable clave para sostener la recuperación. Se estima que por cada operación concretada con hipoteca se generan otras 2,5 compraventas encadenadas, un efecto multiplicador que históricamente ayudó a dinamizar el sector. Sin embargo, pese a la baja de tasas por parte de algunos bancos, los créditos hipotecarios no logran repuntar en un mercado que necesita de esta herramienta para activarse.

“Recuperamos la suba interanual después de cuatro meses con algunas bajas y no es un dato menor porque además es de casi un 20%”, señaló la presidenta del Colegio de Escribanos, Magdalena Tato. Además, remarcó que, si se analiza el primer trimestre completo, el nivel de actividad muestra un “empate técnico” frente al mismo período del año pasado, con unas 12.500 operaciones acumuladas.

“Lo que tenemos que ver ahora es la dinámica del crédito y es un estímulo que hayan bajado algunos bancos las tasas, pero hay mucho por crear en ese sentido. Si bien esta etapa de hipotecas no tuvo el pico de otras épocas, el dato positivo es que se está manteniendo más en el tiempo, porque en otros años el corte fue más abrupto. Desde el CECBA siempre insistimos que el crédito no solo impulsa y multiplica las operaciones, sino que permite que más familias accedan a la vivienda”, finalizó Tato.