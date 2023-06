Reserva Federal: tras la pausa de junio, el mercado descuenta una suba de 25 puntos básicos en julio

En esa línea, la Fed actualizó sus proyecciones económicas, en las cuales ajustó al alza su proyección de tasas para este año desde el 5,1% previos al 5,6%, lo que advierte sobre al menos dos subas más en lo que resta del año. Según datos de Portfolio Personal Inversiones, antes de la reunión, los mercados de futuros esperaban un aumento adicional de solamente 25 puntos básicos, por lo que la nueva senda proyectada no estaba descontada en los precios actuales.

La reacción de los mercados no tardó en llegar y aumentaron las expectativas de una nueva suba en la próxima reunión de julio del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. De acuerdo con la herramienta Fed Watch de CME Group, el mercado asigna un 74,4% de probabilidad a un incremento de 25 puntos básicos para el mes que viene, lo que llevaría el tipo de interés al 5,50%.

Tomás Villa, asesor financiero en ConoSur Investments, destacó: “La Reserva Federal optó por pausar su suba de la tasa de interés, entusiasmada por avances en la baja de la inflación, que le permiten -entiende- tomarse un tiempo para mirar cómo permea por la economía el ajuste monetario ya efectuado. La decisión fogoneó el debate sobre si lo ya hecho por la Fed será suficiente para anclar la inflación nuevamente en la zona del 2%, o si serán necesarias subas adicionales. Algunos analistas argumentan que la política monetaria es suficientemente restrictiva, observando que la tasa de interés es superior a la inflación vigente, de manera coincidente con ciclos anteriores de ajustes monetarios exitosos. Otros, en cambio, argumentan que lo hecho por la Fed aún no es suficientemente ‘tight’. El argumento del segundo grupo tiene que ver con observar el crecimiento nominal del PBI, o sea, suma de crecimiento real e inflación, junto a la tasa de la Fed. Si observamos las recesiones en Estados Unidos, muchas veces fueron necesarias para torcerle el brazo a la suba de precios. Desde esta segunda perspectiva, en la que definimos a la tasa como restrictiva cuando supera no solo a la inflación, si no a la combinación de crecimiento e inflación, parecería que aún queda trabajo por hacer”.