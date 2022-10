Cáncer de mama: los tratamientos más efectivos

"Es muy importante que, como sociedad, dejemos definitivamente atrás algunos mitos sobre el cáncer que realmente quedaron antiguos y ya no son reales", afirma el doctor Gonzalo Gómez Abuin, Jefe de la Unidad de Investigación de Oncología en el Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires. Y agrega: "el cáncer de mama es una patología que, en algunos casos, se puede prevenir y en muchos casos se cura. La tasa de curación es alta cuando el diagnóstico es temprano y cae dramáticamente cuando la enfermedad es detectada tardíamente".

Medicina modelo siglo XXI

"Muchas de las muertes por cáncer de mama podrían ser evitadas si los sistemas de prevención y detección temprana funcionaran en forma efectiva", aseguró Gómez Abuin.

Hay muchas oportunidades desperdiciadas que nos permitirían mejorar esta situación de salud pública. A modo de ejemplo, según una encuesta nacional realizada por Fundación Avon en 2016 cuatro de cada diez mujeres mayores de 40 años no se realiza una mamografía en forma periódica ([7]). Y esa situación se ha mantenido en el tiempo. Eso sugiere un documento publicado por la Sociedad Argentina de Mastología, que indica que durante el 2020 las consultas mastológicas disminuyeron en un 48% mientras que la realización de mamografías cayó en cerca del 65%, en parte por las medidas de aislamiento dispuestas para enfrentar la pandemia de Covid-19.

Para poder cumplir las más recientes recomendaciones sobre prevención, los especialistas sugieren que la mejor opción es que cada mujer hable en forma periódica con su médico para interiorizarse en detalle sobre qué estudios de la detección debería cumplir y con qué frecuencia realizarlos en base a su edad, antecedentes familiares y otros factores de riesgo.

¿Quién es el profesional con el que se recomienda hacer esta consulta? "Lo mejor es hablarlo regularmente con el ginecólogo de cabecera. Incluso, en algunos casos especiales, también es una sugerencia útil el concretar una visita a un mastólogo, que son los especialistas en el estudio y tratamiento de las mamas", sugiere Gómez Abuin.

Cáncer de mama: los tratamientos más efectivos

La medicina está evolucionando hacia terapias cada día más personalizadas. El objetivo es que cada paciente reciba el tratamiento que realmente necesita, mejorando la eficacia y limitando sus efectos tóxicos, para poder preservar lo máximo posible la calidad de vida de las personas.

Un avance reciente que vuelve más efectivos a los tratamientos contra el cáncer de mama es el análisis genómico de los tumores. Vale recordar que de todos los casos de cáncer de mama, aproximadamente un 5% tienen una predisposición genética hereditaria y su identificación tiene implicancias terapéuticas, ya que hay drogas que benefician específicamente a estas pacientes, y es posible tomar medidas preventivas que pueden salvar muchas vidas no solo de las pacientes sino también de sus familiares directos.

La individualización de cada terapia, una menor toxicidad de ciertos medicamentos y una mejor calidad de vida son posibles a través de cirugías menos agresivas, radioterapia de precisión y la utilización selectiva de medicamentos quimioterápicos. Por otro lado, el creciente conocimiento sobre los procesos tumorales permite utilizar drogas muy específicas que, al atacar ciertas células tumorales, logran resultados positivos.

Todas estas opciones han complejizado de manera notable el tratamiento del cáncer de mama. Por esa razón cada día es más relevante que los casos sean abordados por equipos multidisciplinarios con experiencia en la patología.

