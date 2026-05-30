Plazo fijo desde el home banking: cuánto gano si invierto $200.000 a 30 días

Con las tasas actualizadas de mayo se puede calcular cuánto se va a recibir y qué diferencias hay entre hacerlo online o por sucursal, conocé los detalles.

Los bancos siguen ofreciendo tasas más altas para quienes constituyen plazos fijos desde home banking o aplicaciones

El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas de ahorro más elegidas por quienes buscan invertir pesos, sin asumir grandes riesgos. Aunque las tasas actuales quedaron lejos de los niveles registrados durante los picos inflacionarios de años anteriores, todavía existen miles de personas que optan por esta alternativa para obtener una renta mensual segura y simple de gestionar desde el celular o la computadora.

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En mayo de 2026, distintos bancos mantienen diferencias entre las tasas ofrecidas para operaciones realizadas de forma presencial y aquellas constituidas mediante canales electrónicos como home banking o aplicaciones móviles. En muchos casos, las entidades financieras buscan incentivar el uso digital ofreciendo rendimientos más altos para quienes operan online.

De acuerdo con un simulador, un plazo fijo de $200.000 a 30 días puede dar intereses estimados de entre $2.547,95 y $3.123,29 . Al finalizar el período establecido a la hora de la constitución de la inversión, el ahorrista recibe un total de $203.123,29 depositados en su cuenta bancaria.

La operación realizada por canales digitales cuenta actualmente con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 20,75% y recibirían $3.123,29.

En cambio, quienes constituyen el plazo fijo directamente en una sucursal bancaria obtienen un rendimiento menor. Bajo esa modalidad, los intereses generados rondan los $2.547,95 y el monto total a cobrar asciende a $202.547,95. La diferencia se explica porque la tasa presencial baja a una TNA del 15,50% y una TEA del 16,65%.

plazo fijo inversiones Depositphotos

En los últimos años, los bancos comenzaron a impulsar cada vez más las operaciones digitales, para reducir costos administrativos y descongestionar la atención presencial en sucursales.

Por ese motivo, muchas entidades ofrecen tasas preferenciales a quienes realizan inversiones mediante home banking o aplicaciones móviles. Además de obtener mejores rendimientos, operar online permite constituir plazos fijos de manera inmediata, sin necesidad de trasladarse ni esperar turnos de atención.

Actualmente, la mayoría de los bancos permite realizar la operación en pocos pasos:

ingresar al home banking

seleccionar la opción inversiones o plazo fijo

elegir el monto y el plazo

confirmar la operación

Una vez vencido el período, el capital y los intereses se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria. Además del mayor rendimiento, el home banking ofrece ventajas prácticas:

permite constituir el plazo fijo de forma inmediata

no hay necesidad de trasladarse a una sucursal

tiene disponibilidad durante las 24 horas

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

El plazo fijo continúa siendo una herramienta conservadora, útil para quienes priorizan seguridad y previsibilidad antes que ganancias elevadas. A diferencia de otras inversiones más volátiles como acciones, criptomonedas o dólares financieros, el plazo fijo permite conocer desde el primer momento cuánto dinero se recibirá al vencimiento. Pero igualmente los especialistas recomiendan comparar la tasa con la inflación, para evitar perder poder adquisitivo mientras el dinero está inmovilizado.

Puntos importantes a considerar antes de constituir un plazo fijo:

la liquidez: el dinero queda inmovilizado durante el tiempo pactado y no puede retirarse hasta el vencimiento, excepto en modalidades específicas como los plazos fijos precancelables

el dinero queda inmovilizado durante el tiempo pactado y no puede retirarse hasta el vencimiento, excepto en modalidades específicas como los plazos fijos precancelables comparar tasas entre distintas entidades bancarias: los porcentajes pueden variar considerablemente entre bancos

los porcentajes pueden variar considerablemente entre bancos analizar si el interés logra superar o no a la inflación: cuando hay escenarios inflacionarios altos, los plazos fijos pueden perder capacidad de ahorro real aunque generen ganancias

Aun así, continúan siendo una de las alternativas más utilizadas por pequeños ahorristas debido a su facilidad de acceso y bajo nivel de riesgo.