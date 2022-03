Qué es la afasia, la enfermedad que afecta al cerebro humano

En la afasia de expresión, hay una dificultad o imposibilidad de hablar o escribir adecuadamente, con un compromiso para la articulación de las palabras. La persona que la padece comprende adecuadamente el lenguaje, pero no puede expresarlo. Por ejemplo, si uno le pide que levante una mano, la persona lo hace, pero por el contrario, si le pedimos que diga su nombre o como se denomina un objeto determinado no podrá realizarlo bien. En la afasia de comprensión ocurre lo contrario: la expresión del lenguaje está conservada, pero la persona no puede comprender el lenguaje hablado o escrito.