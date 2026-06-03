El cerebro presta menos atención a la voz de su madre a partir de los 13 años, según un importante estudio

El cerebro adolescente tiene una reacción particular a la voz de sus madres.

Muchos padres lo perciben en la vida cotidiana. Un adolescente puede ignorar un pedido realizado varias veces en casa, pero reaccionar de inmediato ante el mensaje o comentario de un amigo. Aunque suele interpretarse como una cuestión de rebeldía o distracción , la ciencia encontró una explicación más compleja detrás de este comportamiento.

Una investigación realizada por especialistas de la Universidad de Stanford identificó que, alrededor de los 13 años, el cerebro comienza a responder de manera diferente a la voz materna . El cambio no implica una pérdida del vínculo afectivo, sino una reorganización de los mecanismos neuronales relacionados con la socialización.

Los resultados aportan una mirada interesante sobre una etapa que suele generar interrogantes en muchas familias. La adolescencia no solo transforma el cuerpo y las emociones: también modifica la manera en que el cerebro procesa la información proveniente de las personas que forman parte del entorno cotidiano.

La investigación fue desarrollada por científicos de la Stanford University y publicada en la revista científica The Journal of Neuroscience. El trabajo analizó la actividad cerebral de niños y adolescentes mientras escuchaban grabaciones de sus madres y de mujeres desconocidas.

Los investigadores evaluaron a jóvenes de entre 7 y 16 años mediante resonancias magnéticas funcionales. En los participantes más pequeños, la voz materna generaba una fuerte activación en regiones cerebrales asociadas con la recompensa, las emociones y el reconocimiento social.

Sin embargo, al llegar a la adolescencia apareció una diferencia significativa. A partir de aproximadamente los 13 años, el cerebro comenzó a mostrar una respuesta más intensa ante voces desconocidas que frente a la de la madre. Según los autores, este fenómeno no representa un rechazo hacia los padres ni una disminución del apego familiar. Por el contrario, sería parte de un proceso biológico normal que ayuda a los adolescentes a ampliar sus relaciones sociales y a desarrollar mayor independencia.

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Uno de los aspectos más llamativos del estudio es que las áreas involucradas no están relacionadas únicamente con la audición. También participan regiones vinculadas con la motivación, la valoración de estímulos y la búsqueda de nuevas experiencias sociales.

Los científicos observaron que los adolescentes obtenían una especie de "recompensa neuronal" al escuchar voces nuevas. Ese mecanismo podría contribuir a que comiencen a prestar más atención a personas externas al núcleo familiar, algo fundamental para la construcción de vínculos durante esta etapa de la vida.

Cambios en el cerebro adolescente

La adolescencia es uno de los períodos de mayor reorganización cerebral después de la primera infancia. Durante esos años se fortalecen algunas conexiones neuronales y otras se reducen, en un proceso que permite optimizar el funcionamiento del cerebro adulto.

Los especialistas explican que esta transformación prepara a los jóvenes para desenvolverse fuera del ámbito familiar. A medida que crecen, las amistades, los grupos de pertenencia y las nuevas experiencias adquieren una relevancia cada vez mayor.

Aun así, los investigadores remarcan que el fenómeno no implica que la voz de la madre pierda completamente su influencia. Las respuestas cerebrales continúan presentes, aunque dejan de ocupar el lugar predominante que tenían durante la niñez.

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El estudio también aporta un dato relevante para comprender algunas situaciones frecuentes en la convivencia familiar. Comentarios como "parece que no me escucha" o "solo le hace caso a sus amigos" podrían tener una base biológica más profunda de lo que suele creerse.

El trabajo se centró específicamente en la voz materna y en un grupo determinado de participantes, por lo que futuros estudios podrían explorar si los mismos patrones se replican con otros familiares, contextos culturales o dinámicas sociales.