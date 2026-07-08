Día Mundial de la Alergia: se estima que afectarán a la mitad del planeta en 2050

La contaminación, el cambio climático, la urbanización y la predisposición genética impulsan un aumento sostenido de estos cuadros en todo el mundo.

Entre los principales alérgenos se encuentran el polen, los ácaros del polvo, los alimentos, medicamentos y picaduras de insectos.

Cada 8 de julio se conmemora el Día Mundial de la Alergia , una fecha que busca concientizar sobre el impacto de unas de las enfermedades crónicas de mayor crecimiento a nivel global.

El avance de estas patologías preocupa cada vez más a la comunidad médica: actualmente se estima que entre 400 y 600 millones de personas conviven con algún tipo de alergia y las proyecciones advierten que, para 2050 , una de cada dos podría desarrollar una afección alérgica, impulsada la contaminación ambiental, el cambio climático o la urbanización.

Las enfermedades se producen cuando el sistema inmunológico reacciona de forma exagerada frente a sustancias que normalmente son inofensivas, conocidas como alérgenos . Entre los más frecuentes se encuentran el polen , los ácaros del polvo , los hongos, determinados alimentos, medicamentos, la caspa de animales, el látex y las picaduras de insectos.

Al entrar en contacto con estos agentes, el organismo libera sustancias como la histamina , responsable de síntomas como estornudos , congestión nasal, picazón, lagrimeo, lesiones en la piel , dificultades respiratorias e incluso anafilaxia en los casos más graves.

Las enfermedades alérgicas experimentan un crecimiento desde hace más de tres décadas y hoy se encuentran entre las patologías crónicas con mayor expansión a nivel mundial .

Según estimaciones de organismos internacionales y sociedades científicas, actualmente entre 400 y 600 millones de personas padecen algún tipo de alergia. Sin embargo, las previsiones son todavía más preocupantes: los especialistas proyectan que para 2050 cerca del 50% de la población convivirá con alguna enfermedad de este tipo.

Uno de los factores con mayor influencia es el cambio climático. El aumento de las temperaturas y las modificaciones en los ciclos de lluvia prolongan las temporadas de polinización y favorecen una mayor concentración de polen en el aire por más tiempo.

Como consecuencia, las personas sensibles permanecen expuestas durante períodos más largos y desarrollan síntomas más intensos.

A su vez, está la contaminación ambiental. La presencia de gases y partículas microscópicas en suspensión irrita las vías respiratorias y potencia la acción de los alérgenos. Numerosas investigaciones señalan que vivir en grandes centros urbanos se asocia con una mayor prevalencia de patologías alérgicas, en comparación con zonas rurales.

Otro aspecto es el impacto de los nuevos estilo de vida. La mayor permanencia en ambientes cerrados, el uso de calefacción y aire acondicionado, la exposición a humedad y hongos en viviendas, el humo del cigarrillo, la reducción del contacto con ciertos microorganismos durante la infancia y las alteraciones de la microbiota intestinal pueden favorecer una respuesta inmunológica más reactiva.

Según Mayo Clinic, las alergias se producen cuando el sistema inmune identifica erróneamente como peligrosa una sustancia que no representa una amenaza para la mayoría de las personas. Frente a ese contacto genera anticuerpos específicos y libera sustancias inflamatorias que desencadenan los signos cada vez que el organismo vuelve a exponerse al mismo alérgeno.

Además, preocupa el incremento de pacientes con múltiples alergias simultáneas. Es cada vez más frecuente que una misma persona presente rinitis alérgica junto con asma, conjuntivitis o dermatitis atópica, lo que complejiza el tratamiento. Hay que tener en cuenta que las afecciones mal controladas alteran el descanso, afectan el rendimiento escolar y laboral y dificultan la práctica deportiva. En los casos más graves, determinadas alergias alimentarias, por picaduras de insectos o medicamentos pueden desencadenar anafilaxia.

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Los riesgos de normalizar los síntomas y automedicarse

Uno de los principales problemas que enfrentan los especialistas es que muchas personas conviven durante años con síntomas compatibles sin consultar a un profesional, como los estornudos, congestión nasal, picazón en los ojos, tos, erupciones cutáneas o molestias digestivas.

Los signos suelen atribuirse a resfríos o cambios de estación, cuando en realidad pueden ser la manifestación de una enfermedad alérgica. Esta normalización retrasa el diagnóstico y favorece la progresión del cuadro. En algunos pacientes, una rinitis no tratada puede evolucionar hacia un asma alérgica o aumentar el riesgo de desarrollar infecciones respiratorias, sinusitis o inflamaciones de las vías aéreas.

A esto se suma la automedicación. El uso prolongado de antihistamínicos, descongestivos nasales o corticoides sin indicación médica puede aliviar momentáneamente los síntomas, pero no resuelve el origen del problema ni permite identificar el alérgeno responsable.

De acuerdo con Mayo Clinic, cuando los signos persisten, empeoran o no mejoran con los fármacos de venta libre, es fundamental consultar con un especialista para realizar una evaluación completa. Esta suele incluir pruebas cutáneas y análisis de sangre para identificar los anticuerpos.

Una vez identificado el desencadenante, el tratamiento también abarca estrategias para reducir la exposición al alérgeno como mejorar el ambiente del hogar, controlar la humedad, mantener una correcta higiene de los espacios y, cuando corresponde, recurrir a la inmunoterapia, un tratamiento que busca modificar progresivamente la respuesta del sistema inmunológico.

Por otro lado, la aparición de signos como dificultad para respirar, inflamación de los labios, la lengua o la garganta, ronchas generalizadas, descenso de la presión arterial, mareos o pérdida del conocimiento puede ser señal de una anafilaxia, una reacción grave que requiere atención inmediata.

Cuáles son las alergias más diagnosticadas actualmente en el mundo

Las enfermedades alérgicas pueden afectar distintos órganos y presentarse de formas muy diferentes. Algunas producen síntomas respiratorios persistentes, mientras que otras comprometen la piel, el aparato digestivo o incluso pueden desencadenar reacciones generalizadas que ponen en riesgo la vida.

Entre las más diagnosticadas a nivel mundial se encuentran: