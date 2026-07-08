Donald Trump volvió a insistir con Groenlandia: "Es muy importante para EEUU, pero no para Dinamarca" + Agregar ámbito en









Lo expresó desde una cumbre con líderes de la OTAN. Además, adelantó que su gestión tendrá una reunión pronto sobre el territorio.

El republicano recalcó su visión de que le territorio significa "un problema" para EEUU. @realDonaldTrump

El presidente de EEUU, Donald Trump, volvió a insistir este miércoles con la posesión de Groenlandia, al sostener que el territorio "es muy importante" para su país, pero "no lo es para Dinamarca". Además, sostuvo que la situación actual de ese territorio del Ártico supone "un gran problema" que planteará durante la cumbre de líderes de la OTAN.

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Sus palabras se dieron en medio de la cumbre de la OTAN, celebrada en Ankara, Turquía, donde también arremetió contra otros países como España, uno de los socios que compone a la Alianza junto a Francia, Países Bajos y Portugal, entre otros.

En ese caso, el republicano criticó la gestión de Pedro Sánchez al sostener que esa nación "es una causa perdida" y la describió como "un pésimo socio de la OTAN".

Donald Trump volvió a insistir contra Dinamarca por Groenlandia Trump insistió en su voluntad de controlar la isla autónoma e integrada en el Reino de Dinamarca, al afirmar que Washington "necesita a Groenlandia para la protección del mundo, no solo de EEUU", en declaraciones realizadas tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Tendremos la gran reunión dentro de poco, y voy a exponer mis problemas. Groenlandia es un gran problema para nosotros", expresó previo a la reunión con los líderes de la Alianza, quien también subrayó su descontento con sus socios de la OTAN "por no haber estado ahí" cuando Washington les necesitó con motivo de su ofensiva contra Irán.

"Tendremos la gran reunión dentro de poco. Groenlandia es un gran problema para nosotros", expresó Trump desde la cumbre de la OTAN. Generada por IA La OTAN exhibirá el aumento de su gasto militar para contener las críticas de Donald Trump La OTAN iniciará este martes una cumbre de dos días en Ankara, Turquía, con la intención de exhibir el incremento del gasto en defensa de sus países miembros. A su vez, la reunión implica contener las críticas del presidente de EEUU, Donald Trump, contra los europeos por su respuesta durante la guerra contra Irán y volvió a reclamar un mayor compromiso con la seguridad colectiva. La reunión se desarrollará en el palacio presidencial de la capital, a un año de que los países de la Alianza -compuesta por EEUU, Francia, Canadá, Bélgica, Italia, Portugal, Países Bajos, entre otros- se comprometieran a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interno Bruto (PBI). El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sostuvo que los países europeos cumplieron con sus compromisos asumidos, además de asumir una mayor responsabilidad en la defensa del continente frente a Rusia.